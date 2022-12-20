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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:11

Совет директоров "Газпрома" одобрил рекордную инвестпрограмму на 2,3 трлн рублей

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Газпром" одобрил инвестиционную программу на 2023 год в размере 2,3 трлн рублей, сообщила компания.

"Общий объем финансирования инвестиционной программы - 2,3 трлн руб. Показатели не изменились по сравнению с вариантом, одобренным правлением в ноябре. Среди приоритетных проектов: развитие Ямальского, Якутского и Иркутского центров газодобычи, газопровода "Сила Сибири", газоперерабатывающего комплекса "Газпрома", проекты, обеспечивающие пиковый баланс газа", - говорится в сообщении компании.

"Одобренный финансовый план обеспечит покрытие обязательств "Газпрома" без дефицита, в полном объеме", - подчеркнула компания.

На 2022 год инвестпрограмма в первоначальном варианте была запланировала в объеме 1 757,69 млрд рублей, после традиционного пересмотра по итогам первого полугодия она была увеличена до 1 979,75 млрд рублей.

Газпром Сила Сибири
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