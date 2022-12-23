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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:38

Рубль умеренно вырос относительно доллара и юаня на старте торгов

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Доллар США и юань умеренно снижаются на Московской бирже на старте торгов в пятницу, рубль растет благодаря подготовке экспортеров к налоговому периоду.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 68,5 руб./$1 (-45 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 3,63 руб. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 4,3 коп. - до 9,726 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль в пятницу утром продолжил взятый накануне вечером курс на рост после заметного падения в последние дни; поддержку рублю оказывают подготовка экспортеров к налоговому периоду в начале следующей недели, а также растущие цены на нефть. Мировые рынки капитала несколько снижаются, не оказывая решающего давления на нацвалюту.

Рубль уже отыграл новостную повестку на санкционную тему - введение ЕС лимита цен на нефть и газ. Страны ЕС достигли соглашения по установлению лимита цен на газ в размере 180 евро за мегаватт/час, ранее в декабре вступил в действие "потолок" цен на российскую нефть.

На пресс-конференции в четверг президент РФ Владимир Путин сообщил, что действие price cap ("ценового потолка") на российскую нефть не наносит финансового ущерба российским компаниям и бюджету. Кроме того, он отметил, что намерен подписать указ об ответных мерах на введенный механизм "в понедельник-вторник" (26-27 декабря - ИФ).

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $81,52 за баррель, что на 0,67% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $78,24 за баррель, что на 0,97% выше итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы завершили торги четверга снижением, прервав таким образом двухдневное рождественское ралли.

Инвесторы оценивали свежие статистические данные. Экономика США в июле-сентябре выросла на 3,2% в пересчете на годовые темпы, согласно окончательному отчету министерства торговли страны. Ранее сообщалось о повышении американского ВВП в третьем квартале на 2,9%. Уверенный рост американской экономики обусловлен, в частности, повышением объемов экспорта, потребительских расходов, а также расходов федеральных и местных органов власти.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в пятницу падают: японский Nikkei 225 снижается на 0,96%, гонконгский Hang Seng - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 1,56%, китайский CSI300 - на 0,02%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,78%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 вырос на 0,21%.

Московская биржа
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