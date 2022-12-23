Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:47

Миноритарии Qiwi предъявили к выкупу 2,4 млн акций

Доля Сергея Солонина в рамках оферты вырастет до 71,2%

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Миноритарии Qiwi в рамках тендерного предложения компании Dalliance Services Company, подконтрольной основному владельцу группы Сергею Солонину, предъявили к выкупу 2 млн 437,659 тыс. акций класса В (в том числе в виде американских депозитарных акций, ADS), говорится в материалах Dalliance.

В рамках оферты Dalliance Services Company выкупает 4,6% акций класса В, что составляет 1,6% голосов. В итоге Солонин будет владеть 10 млн 413 тыс. 510 акций класса А напрямую и косвенно контролировать 7 млн 299 тыс. 049 акций класса В. В результате его доля в Qiwi вырастет с 69,7% до 71,2% голосов.

Ранее сообщалось, что Dalliance Services Company планирует приобрести 5 млн акций класса В по цене $2 за одну ценную бумагу.

По итогам оферты компания Солонина выкупит 48,8% от планировавшегося к выкупу объема, направит на эти цели почти $4,9 млн.

В рамках предыдущей оферты, срок которой истек в сентябре 2022 года, миноритарии Qiwi предъявили к выкупу почти 4,9 млн акций класса В. Dalliance Services выкупила 9,3% акций класса В, что составляет 3,1% голосов. Тогда доля Солонина в Qiwi выросла с 66,6% до 69,7% голосов.

Уставный капитал Qiwi состоит из 10 млн 413 тыс. 522 акций класса А и 52 млн 299 тыс. 453 акций класса В номинальной стоимостью 0,0005 евро. Одна акция класса А предоставляет 10 голосов, одна акция класса В – один голос.

Qiwi управляет одним из крупнейших в России платежных сервисов.

Qiwi
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Инвесторы за год вывели рекордные $26,3 млрд из британских фондов акций

Инвесторы за год вывели рекордные $26,3 млрд из британских фондов акций

Совет Федерации поддержал закон об ужесточении ограничений при выдаче микрокредитов

Совет Федерации поддержал закон об ужесточении ограничений при выдаче микрокредитов

Силуанов призвал регионы не просто ждать дотаций, а развивать экономику

Xiaomi сократит 10% рабочих мест, компанию покинет ее президент Ван Сян

Xiaomi сократит 10% рабочих мест, компанию покинет ее президент Ван Сян

Илон Маск пообещал не продавать акции Tesla следующие два года

Новак спрогнозировал цены на нефть Brent в 2023 году в коридоре $70-100 за баррель

Новак спрогнозировал цены на нефть Brent в 2023 году в коридоре $70-100 за баррель

Депозитарий "СПБ биржи" направил в Бельгию документы для разблокировки ценных бумаг

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });