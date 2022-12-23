Миноритарии Qiwi предъявили к выкупу 2,4 млн акций

Доля Сергея Солонина в рамках оферты вырастет до 71,2%

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Миноритарии Qiwi в рамках тендерного предложения компании Dalliance Services Company, подконтрольной основному владельцу группы Сергею Солонину, предъявили к выкупу 2 млн 437,659 тыс. акций класса В (в том числе в виде американских депозитарных акций, ADS), говорится в материалах Dalliance.

В рамках оферты Dalliance Services Company выкупает 4,6% акций класса В, что составляет 1,6% голосов. В итоге Солонин будет владеть 10 млн 413 тыс. 510 акций класса А напрямую и косвенно контролировать 7 млн 299 тыс. 049 акций класса В. В результате его доля в Qiwi вырастет с 69,7% до 71,2% голосов.

Ранее сообщалось, что Dalliance Services Company планирует приобрести 5 млн акций класса В по цене $2 за одну ценную бумагу.

По итогам оферты компания Солонина выкупит 48,8% от планировавшегося к выкупу объема, направит на эти цели почти $4,9 млн.

В рамках предыдущей оферты, срок которой истек в сентябре 2022 года, миноритарии Qiwi предъявили к выкупу почти 4,9 млн акций класса В. Dalliance Services выкупила 9,3% акций класса В, что составляет 3,1% голосов. Тогда доля Солонина в Qiwi выросла с 66,6% до 69,7% голосов.

Уставный капитал Qiwi состоит из 10 млн 413 тыс. 522 акций класса А и 52 млн 299 тыс. 453 акций класса В номинальной стоимостью 0,0005 евро. Одна акция класса А предоставляет 10 голосов, одна акция класса В – один голос.

Qiwi управляет одним из крупнейших в России платежных сервисов.