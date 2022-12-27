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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

Белоусов заявил, что крепкий рубль уже сыграл свою роль для экономики

Первый вице-премьер считает, что сейчас выгодней более слабый рубль - в диапазоне 70-80 руб. за доллар

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Крепкий рубль сыграл свою роль для экономики, но в настоящий момент в условиях, когда доходы компаний в целом снижаются, в целом, в том числе с точки зрения инвестиций выгодней несколько более слабый рубль - примерно в диапазоне 70-80 рублей за доллар, считает первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

"Крепкий рубль свою роль (уже - ИФ) сыграл", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

"Но сейчас мы видим, что в условиях, когда у нас падают доходы компаний... Экспорт у нас падает, но он неэластичен курсу в целом, доходы экспортеров, безусловно, проседают, но еще раз говорю - общие доходы проседают, а это сказывается на инвестициях, в этих условиях нам, конечно, хорошо бы иметь 70-80 рублей за доллар - такой курс рубля примерно", - поделился Белоусов своим мнением о выгодном текущем валютном курсе для экономики.

Андрей Белоусов
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