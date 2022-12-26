В ЦБ РФ текущее ослабление рубля связали со снижением цен на нефть

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Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Текущее ослабление рубля связано со снижением цен на нефть, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.

"Налицо ухудшение внешних условий, снижение цен на нефть. Это достаточно весомая причина для того, чтобы курс несколько ослаб", - сообщил Заботкин в интервью РБК.

При этом он отметил, что курс по-прежнему "колеблется в том диапазоне, который наблюдался примерно с конца мая этого года".

Ослабление рубля окажет давление на инфляцию. ЦБ по-прежнему оценивает, что каждые 10% снижения курса добавляют инфляции порядка 0,5-0,6 процентного пункта (п.п.). "При этом с оговоркой, что эти 0,5-0,6 реализуются не мгновенно, а растянуты во времени на 6-12 месяцев", - подчеркнул зампред ЦБ.

Он добавил, что дезинфляционный эффект наблюдавшегося весной-летом укрепления рубля на текущий момент уже, по большому счету, исчерпан.

Ранее эксперты "Интерфакс-ЦЭА" отмечали, что снижение курса рубля на внутреннем валютном рынке с конца ноября является следствием нескольких факторов. Участники рынка отыгрывают новости относительно потолка цен на нефть и газ, а также эмбарго на поставки нефти из России морским транспортом. На прошлой неделе страны ЕС достигли соглашения по установлению лимита цен на газ в размере 180 евро за мегаватт/час, который начнет действовать с 15 февраля. До этого, с 5 декабря, вступило в силу ограничение со стороны стран ЕС и G7 по цене на покупку российской нефти - потолок был установлен на уровне $60 за баррель.