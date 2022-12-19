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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

ЦБ ждет, что ослабление рубля в декабре окажет проинфляционное влияние в ближайшие месяцы

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Ослабление рубля, начавшееся в декабре и к середине этого месяца превысившее 5%, приведет к проинфляционному влиянию на рост цен в ближайшие месяцы, говорится в комментарии Банка России по инфляции.

Курс рубля в ноябре к основным валютам, используемым в торговых операциях (доллар США, евро, китайский юань), изменился слабо. Среднее ослабление к доллару США и евро за последние три месяца составило 0,8 и 1,5% соответственно, укрепление к юаню - 5,1%. "В целом с середины года обменный курс колеблется в умеренном диапазоне. С учетом возрастающей роли юаня во внешнеторговых расчетах можно говорить скорее о небольшом дезинфляционном влиянии курсовой динамики на инфляцию", - отмечает ЦБ.

Что касается рисков влияния на инфляцию в РФ мировых цен, то в ноябре они, по мнению регулятора, оставались слабыми. Мировые цены на аграрные и промышленные товары в ноябре менялись разнонаправленно, в небольших диапазонах, отмечает ЦБ. Уровни многих из них (в рублях) были сопоставимы со значениями 2020-2021 годов, что не формировало значимых инфляционных рисков, подчеркивает Банк России. Существенным дезинфляционным фактором продолжали выступать ограничения, связанные с экспортом.

Прирост цен в России в ноябре, как отмечает ЦБ, увеличился за счет волатильных компонент. За месяц потребительские цены выросли на 0,37%, с поправкой на сезонность (SA) - на 0,26%. Годовая инфляция в ноябре замедлилась до 11,98%.

ЦБ РФ
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