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Прибыли компаний из S&P 500 в IV квартале упали впервые с 2020 года

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В IV квартале квартале 2022 года прибыли американских компаний, акции которых входят в расчет фондового индекса Standard & Poor's 500, в среднем сократились на 4,1%, прогнозируют аналитики, опрошенные FactSet.

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Это станет первым снижением показателя со времен разгара пандемии COVID-19 в 2020 году, отмечает The Wall Street Journal.

По ожиданиям аналитиков, представители энергетического сектора покажут наиболее значительный подъем прибылей - на 63%, в то время как ориентированные на потребителей компании продемонстрируют наибольшее снижение.

Очередной сезон корпоративной отчетности стартует в эту пятницу, начнут его крупнейшие банки страны - Bank of America Corp., Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co. и Wells Fargo. Инвесторы будут следить за данными о финансовых результатах компаний за четвертый квартал и прогнозами на будущее на фоне опасений по поводу высокой инфляции и состояния экономики США.

В конце прошлого года компании столкнулись со множеством проблем, включая постоянно растущие расходы, повышение процентных ставок и скачок курса доллара. За последние месяцы крупные технологические компании, включая Amazon.com Inc., Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) и Salesforce Inc., объявили о массовых увольнениях для снижения расходов.

"Инвесторы начинают чувствовать, что мы приближаемся к рецессии", - отмечает директор по инвестициям Girard Тимоти Чабб.

"Мы ожидаем дальнейших заявлений об увольнениях, которые, вероятно, распространятся за пределы технологического сектора", - полагает директор по инвестициям Prime Capital Investment Advisors Скотт Дуба.

S&P 500 снизился на 19,4% в 2022 году, однако этот год он начал на позитивной ноте, поднявшись за первую неделю на 1,5%.

Прогнозы для прибылей по итогам всего текущего года пока также остаются оптимистичными. Эксперты предполагают рост в среднем на 4,7% для компаний из S&P 500. Это примерно совпадает с оценками за 2022 год.

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