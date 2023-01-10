Рынок акций США закрылся без единой динамики на корпоративных новостях

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы S&P 500 и Dow Jones снизились по итогам сессии в понедельник, тогда как индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite закрылся в плюсе.

Большую часть сессии все индексы активно росли благодаря надеждам на замедление темпов подъема ключевой ставки Федеральной резервной системы. Однако позднее комментарии двух членов руководства Федрезерва ухудшили настроение инвесторов.

Глава Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли сказала, что, по ее мнению, центробанку придется поднять ставку выше 5% для борьбы с инфляцией.

"Я думаю, что уровень выше 5% является абсолютно вероятным", - сказала она в интервью The Wall Street Journal.

Ее коллега из ФРБ Атланты Рафаэль Бостик также подтвердил ранее высказанное им мнение, что ставка будет повышена до более 5%. В настоящее время ее диапазон составляет 4,25-4,5%.

Статданные, обнародованные на прошлой неделе, сигнализировали об ухудшении ситуации как в перерабатывающем секторе, так и в секторе услуг, а также указали на ослабление роста потребительских цен и зарплат при сохранении устойчивости рынка труда, отметила стратег RBC Capital Markets Лори Калвасина.

"Все это приближает нас к окончанию цикла повышений ставок и поддерживает риторику об умеренной инфляции, если она вообще случится", - добавила она.

Кроме того, ряд крупных ритейлеров представили предварительные оценки продаж в важном четвертом квартале минувшего года, на который приходятся рождественские праздники.

Так, ритейлер одежды Abercrombie & Fitch улучшил прогнозы квартальных и годовых продаж благодаря сильным показателям в период зимних праздников. Теперь компания ожидает роста продаж в четвертом квартале на 1-2%, тогда как ранее прогнозировалось сокращение на 2-4%. Акции Abercrombie подорожали на 8,7%.

Цена бумаг сети универмагов Macy's Inc. снизилась на 7,7% после того, как компания отметила, что её выручка в минувшем квартале будет ближе к нижней границе прогнозного диапазона.

Капитализация производителя спортивной одежды Lululemon Athletica упала на 9,3%. Компания повысила прогноз продаж в октябре-декабре до $2,66-2,7 млрд с $2,605-2,655 млрд, однако резко ухудшила прогноз валовой рентабельности - показатель, как ожидается, сократится на 90-110 базисных пунктов вместо ожидавшегося ранее роста на 10-20 б.п.

Акции Tesla подорожали на 5,9% благодаря оптимизму аналитиков Citi по поводу отчетности производителя электромобилей за четвертый квартал.

Цена бумаг ритейлера Bed Bath & Beyond Inc. подскочила на 24% без видимой причины. На прошлой неделе компания предупредила, что ей, вероятно, может потребоваться инициировать процедуру банкротства.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 112,96 пункта (0,34%) и составил 33517,65 пункта.

Лидером роста среди компонентов индекса стали бумаги Salesforce Inc., подорожавшие на 4,9%. Лидером снижения оказались акции Merck & Co., подешевевшие на 3,9%.

Standard & Poor's 500 понизился на 2,99 пункта (0,08%) - до 3892,09 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 66,36 пункта (0,63%) и составил 10635,65 пункта.