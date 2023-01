Фондовые индексы США завершили торги во вторник ростом

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги во вторник уверенным подъемом. Nasdaq Composite вырос по итогам третьей сессии подряд благодаря сигналам ослабления инфляции в США, подтолкнувшим инвесторов к покупке существенно подешевевших за последнее время акций технологических компаний.

Бумаги Apple Inc. подорожали к закрытию рынка на 0,5%, Amazon.com Inc. - на 2,9%, Alphabet Inc. - на 0,5%, Netflix Inc. - на 3,9%.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на отчет министерства труда США о динамике потребительских цен в стране за декабрь. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагает замедление темпов инфляции в Штатах в прошлом месяце до 6,5% с ноябрьских 7,1%. Эти данные будут обнародованы в четверг в 16:30 мск.

Кроме того, трейдеры ждут старта очередного сезона корпоративной отчетности: уже в эту пятницу ряд крупных банков, включая Bank of America Corp., Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co., а также Bank of New York Mellon, опубликуют результаты за прошедший квартал.

Во вторник трейдеры следили за заявлениями председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, принимавшего участие в конференции Центробанка Швеции. Он, однако, не стал затрагивать тему денежно-кредитной политики или перспектив экономики.

"Восстановление ценовой стабильности в период высокой инфляции может требовать мер, которые являются непопулярными в краткосрочной перспективе, поскольку мы повышаем ставки, чтобы замедлить экономику", - сказал Пауэлл, посвятив остальную часть своего выступления вопросу о роли Федрезерва в климатической политике.

"Нежелание Пауэлла говорить о монетарной политике во вторник показывает, что он осознает, что ситуация в экономике быстро меняется, и сейчас довольно трудно принимать решения о дальнейших изменениях базовой ставки, - отмечает главный экономист Comerica Bank Билл Адамс. - Экономические статданные дают все новые и новые подтверждения, что рост замедляется".

Всемирный банк (ВБ) во вторник резко ухудшил прогноз роста мировой экономики на 2023 год - до 1,7% с 3%, отметив, в частности, последствия ужесточения денежно-кредитной политики ведущими мировыми центробанками.

Прогноз повышения ВВП США на текущий год был понижен ВБ до 0,5% с 2,4%.

Акции Coinbase Global Inc. подскочили в цене почти на 13% по итогам торгов во вторник. Оператор крупнейшей в США криптовалютной биржи заявил о намерении сократить 950 рабочих мест, чтобы урезать расходы в условиях кризиса в отрасли. Сокращения потребуют от компании разовых издержек в размере $149-163 млн, которые в основном будут отражены в ее отчетности за первый квартал 2023 года.

Стоимость бумаг Bed Bath & Beyond подскочила на 28%, несмотря на слабые показатели американской торговой сети в третьем финансовом квартале. Чистый убыток компании по итогам финквартала, завершившегося 26 ноября, вырос на 42%, а выручка упала на 33%. Сопоставимые продажи Bed Bath & Beyond сократились на 32% против ожидавшегося экспертами снижения на 26%.

Акции Coca-Cola Co. и PepsiCo Inc. потеряли в цене по 0,8%. Ранее Politico сообщило, что Федеральная торговая комиссия (FTC) США проводит расследование в отношении обеих компаний на предмет возможной ценовой дискриминации при поставках продукции ритейлерам.

Бумаги Microsoft Corp. подорожали на 0,8%. Агентство Bloomberg сообщило, что Microsoft ведет переговоры о вложении до $10 млрд в OpenAI, разработчика чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка во вторник поднялся на 186,45 пункта (0,56%) и составил 33704,1 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 27,16 пункта (0,7%) - до 3919,25 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 106,98 пункта (1,01%) и составил 10742,63 пункта.