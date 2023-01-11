Рубль незначительно изменился на старте торгов к доллару и юаню

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Доллар США слабо растет, юань стабилен на Московской бирже на старте торгов в среду, рубль слабо меняется с учетом влияния разнонаправленных факторов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 69,8475 руб./$1 (+4,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 23,81 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 0,5 коп. - до 10,274 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", слабые смешанные колебания валютных курсов на старте торгов связаны с неоднозначной ситуацией на мировых рынках. Поддержку нацвалюте оказывает повышенный интерес инвесторов к рисковым активам на глобальном рынке, однако попытки роста нивелируются слабой нефтью. Уже на третьей минуте торгов сырьевой фактор оказал более серьезное влияние. Доллар к этому времени поднялся до 70,25 руб./$1 (+45 коп.), а китайский юань подрос на 3,1 коп. - до 10,31 рубля.

Участники нефтяного рынка оценивают прогнозы увеличения спроса на топлива в Китае после отказа от "нулевой терпимости" к COVID-19, сохраняя опасения роста числа заражений коронавирусом в стране.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $79,52 за баррель, что на 0,72% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $74,52 за баррель, что на 0,80% ниже итогового значения предыдущей сессии.

На биржевых площадках крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в среду наблюдается позитив: китайский CSI300 растет на 0,22%, японский Nikkei 225 увеличился на 1,03%, гонконгский Hang Seng поднялся на 1,02 %, южнокорейский Kospi вырос на 0,2%, австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 0,96%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 почти не меняется, поднявшись на 0,06 %.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник уверенным подъемом. Nasdaq Composite вырос по итогам третьей сессии подряд благодаря сигналам ослабления инфляции в США, подтолкнувшим инвесторов к покупке существенно подешевевших за последнее время акций технологических компаний.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на отчет министерства труда США о динамике потребительских цен в стране за декабрь. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагает замедление темпов инфляции в Штатах в прошлом месяце до 6,5% с ноябрьских 7,1%. Эти данные будут обнародованы в четверг в 16:30 мск. Кроме того, трейдеры ждут старта очередного сезона корпоративной отчетности: уже в эту пятницу ряд крупных банков опубликуют результаты за прошедший квартал.

Во вторник трейдеры следили за заявлениями председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, принимавшего участие в конференции Центробанка Швеции. Он, однако, не стал затрагивать тему денежно-кредитной политики или перспектив экономики. Всемирный банк (ВБ) во вторник резко ухудшил прогноз роста мировой экономики на 2023 год - до 1,7% с 3%, отметив, в частности, последствия ужесточения денежно-кредитной политики ведущими мировыми центробанками. Прогноз повышения ВВП США на текущий год был понижен ВБ до 0,5% с 2,4%.