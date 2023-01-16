Нулевую пошлину на ввоз контейнеров в ЕАЭС предложено продлить до конца года

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Россия предложила партнерам по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) продлить до конца 2023 года действие нулевой ставки ввозной пошлины в отношении отдельных видов контейнеров.

"В Евразийскую экономическую комиссию поступило инициативное предложение России об установлении ставки ввозной таможенной пошлины ЕТТ ЕАЭС в размере 0% от таможенной стоимости в отношении отдельных видов контейнеров (код 8609 00 900 9 ТН ВЭД ЕАЭС) сроком с 1 марта по 31 декабря 2023 года включительно", - говорится в сообщении Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), которая опубликовала проект решения на своем сайте для общественного обсуждения.

ЕЭК приводит позицию России, согласно которой "снижение ставок ввозных таможенных пошлин окажет стимулирующий эффект на обновление и насыщение контейнерных парков российских логистических операторов, а также обеспечит насыщение внутреннего рынка необходимыми товарами".

В апреле 2022 года коллегия ЕЭК решила обнулить ставку с 28 марта 2022 года по 30 сентября 2022 года; в сентябре это решение было продлено до 28 февраля 2023 года. Без учета обнуления размер ввозной пошлины в отношении контейнеров составляет 10% от таможенной стоимости.