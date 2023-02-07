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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

ЕЭК продлила нулевую пошлину на ввоз контейнеров в ЕАЭС до конца года

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлила срок действия нулевой ввозной таможенной пошлины в отношении отдельных видов контейнеров (код 8609 00 900 9 ТН ВЭД ЕАЭС) по 31 декабря 2023 года включительно, говорится в сообщении торгового блока ЕЭК.

Ранее с инициативой о продлении этой меры выступила Россия.

"Обнуление пошлины было призвано не допустить сокращения контейнерного парка ЕАЭС после ухода части западных логистических компаний. Продление срока действия меры таможенно-тарифного регулирования обеспечит своевременные поставки товара, а также загрузку портов Дальнего Востока", - прокомментировал решение комиссии министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, слова которого приведены в сообщении.

Он отметил, что производимые в настоящее время на территории ЕАЭС контейнеры выкупаются бизнесом стран-участниц союза в полном объеме, однако имеющиеся потребности при этом до конца не обеспечиваются.

Как сообщалось, в апреле 2022 года коллегия ЕЭК приняла решение о временном обнулении ставки с 28 марта 2022 года по 30 сентября 2022 года, затем в сентябре это решение было продлено до 28 февраля 2023 года. Без учета обнуления размер ввозной пошлины в отношении контейнеров составляет 10% от таможенной стоимости.

ЕЭК ЕАЭС
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