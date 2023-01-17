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Цены на дома в Великобритании могут упасть на 10% в 2023 году

Цены на дома в Великобритании могут упасть на 10% в 2023 году
Фото: Matt Cardy/Getty Images

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Цены на дома в Великобритании в этом году могут упасть на величину до 10%, поскольку повышение ставок по ипотечным кредитам и высокая инфляция сокращают покупательский спрос, сообщил главный исполнительный директор Lloyds Bank Чарли Нанн в интервью CNBC.

Сектор недвижимости оставался вялым в последние несколько месяцев на фоне агрессивного увеличения процентных ставок Банком Англии в рамках борьбы с инфляцией, темпы которой достигли двузначных показателей. Страна вступает в самую продолжительную рецессию за всю историю наблюдений, полагают аналитики.

"Наш базовый сценарий на 2023 год таков: будет рецессия - умеренная рецессия - с сокращением ВВП примерно на 0,1%, - сказал Нанн в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе. - Процентные ставки будут около 4%".

При этом он ожидает, что экономика начнет восстанавливаться в этом году.

"Другая проблема, на которой сосредоточены многие наши клиенты, - это цены на жилье, и мы думаем, что в этом году цены на жилье упадут примерно на 8-10%", - сказал глава Lloyds Bank.

Великобритания
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