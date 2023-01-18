Путин ожидает инфляцию в I квартале 2023 года около 5%

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Инфляция в первом квартале 2023 года может составить 5%, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Тенденция к снижению. Мы думаем, что в районе первого квартала будет где-то около 5%, а потом даже есть тенденция к дальнейшему снижению", - сказал Путин в ходе встречи с рабочими Обуховского завода, входящего в концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей".

Он отметил, что по итогам прошлого года инфляция составила меньше 12%.

"Здесь есть, выражаясь простым языком, свои засады. Если уж совсем инфляцию опустить, то в экономике могут быть определенные сбои. Центральный Банк исходит из того, что она будет где-то в районе 5-7%", - добавил президент.

Путин подчеркнул, что при этом индексация МРОТ и других составляющих, влияющих на уровень реальных доходов граждан, должна быть выше, чем инфляция.

У президента уточнили, возможно ли на законодательном уровне зафиксировать индексацию заработных плат на уровне официальной инфляции в стране.

Глава государства назвал вопрос благосостояния граждан "одним из самых животрепещущих". Он напомнил, что в рамках исполнения "майских указов" было сделано многое для его решения. "Но многое и, к сожалению, пока не доведено до того уровня, который планировался. Но мы будем обязательно продолжать работать по этому направлению", - сказал Путин.

"В этой связи правительство уже имеет поручение в январе провести индексацию в бюджетной сфере", - добавил он.

По словам главы государства, в частном секторе данную проблему решать нужно иначе. "Здесь совсем другая история. Здесь диктовать административным уровень заработных плат весьма опасно. Это может привести к разбалансировке самой экономики предприятий. В конечном итоге, если пойти по этому пути, то предприятие может оказаться нерентабельным. Просто будет закрыто и все. Рабочие места закроются", - сказал президент.

"Здесь нужно в условиях рыночной экономики действовать очень аккуратно. Это совсем не значит, что об этом не нужно думать. Наоборот об этом нужно думать, причем думать постоянно", - подчеркнул Путин.

Он отметил, что в данной сфере может помочь повышение МРОТ, так как от его уровня зависят другие составляющие в области заработных плат, в том числе в частной сфере.

Президент напомнил, что в прошлом году МРОТ повышался дважды.

"Мы, конечно, будем следить за уровнем заработной планы и соотношением между инфляционными процессами, удорожанием продуктов и услуг и уровнем реальных доходов людей. В этом году перед правительством мной поставлена задача индексировать МРОТ больше, чем инфляцию", - заключил глава государства.