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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:25

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,4-0,6% вслед за нефтью

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в четверг снизился вслед за упавшей нефтью (Brent откатилась к $84 за баррель) и откатом индексов в США на слабой статистике и заявлениях представителей Федрезерва; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,4-0,6% во главе с бумагами "Магнита".

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2187,3 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1000,55 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1%.

Доллар подрос до 68,83 рубля (+0,08 рубля).

Подешевели акции "Магнита" (-1%), "Аэрофлота" (-0,9%), "НОВАТЭКа" (-0,8%), расписки TCS Group (-0,8%), бумаги "АЛРОСА" (-0,7%), "Роснефти" (-0,7%), Сбербанка (-0,7% и -0,9% "префы"), "МТС" (-0,7%), ВТБ (-0,7%), UC Rusal (-0,7%), "Газпрома" (-0,6%), "Северстали" (-0,5%), "Московской биржи" (-0,4%), "ММК" (-0,3%), Polymetal (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%), ПАО "Полюс" (-0,2%), "Яндекса" (-0,2%), "НЛМК" (-0,1%), АФК "Система" (-0,1%).

Подорожали акции "Газпром нефти" (+0,3%), "РусГидро" (+0,2%), расписки OZON (+0,1%).

Комментарии аналитиков

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", внешний фон утром в четверг не располагает к росту рынка акций РФ, скорее вероятно продолжение консолидации. Однако в краткосрочной перспективе некоторый позитив могут обеспечить монетарные стимулы Народного Банка Китая, которые традиционно могут появиться перед китайским Новым годом (21 января). В США направление рынка в краткосрочной перспективе будет определять продолжающийся сезон отчетностей. Вместе с тем февральское заседание ФРС может легко изменить настроения инвесторов.

Аналитики Промсвязьбанка ожидают, что индекс МосБиржи в четверг будет двигаться в диапазоне 2170-2200 пунктов, с возможными попытками закрепиться выше верхней границы. Позитивную динамику могут показать акции, которые накануне были наиболее слабыми, при этом имеют хороший потенциал роста - "Магнит", МТС, "НОВАТЭК" и TCS Group.

Заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко также ожидает в четверг продолжения смешанной динамики российских акций.

Внешний фон спокоен, рост может возобновиться на следующей неделе. На локальном рынке в фокусе аукцион Минфина. Ориентир для индекса МосБиржи – 2190-2210 пунктов. Волатильность на валютном рынке вновь снижается, динамика цен на нефть не оказывает заметного влияния на рубль, отмечает аналитик.

В США индексы акций по итогам торгов накануне снизились на 1,2-1,8% на фоне слабых статданных, а также заявлений представителей Федеральной резервной системы (ФРС) о необходимости дальнейшего подъема базовой процентной ставки.

Розничные продажи в Штатах в декабре упали на 1,1% относительно ноября, при прогнозах снижения на 0,9%, отмечает агентство Bloomberg.

Отчет ФРС показал максимальное за 15 месяцев сокращение объема промышленного производства в США в декабре. Промпроизводство снизилось на 0,7% по сравнению с ноябрем, тогда как эксперты прогнозировали его уменьшение на 0,1%.

В то же время рост цен производителей в стране замедлился в декабре до минимальных с марта 2021 года 6,2% в годовом выражении, сообщило Минтруда. Месяцем ранее цены увеличились на 7,3%. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение цен производителей в декабре на 6,8%.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер признала, что американская экономика начинает показывать "кое-что из того, что мы хотим видеть". При этом, она отметила, что считает необходимым дальнейшее повышение ставки Федрезервом.

Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил в интервью The Wall Street Journal, что американскому ЦБ следует продолжить подъем базовой процентной ставки, чтобы добиться ослабления инфляционного давления. "Мы уже практически вошли в зону, в которой монетарная политика может называться ограничительной, но еще не находимся в ней", - сказал Баллард.

Региональный экономический обзор Beige Book, опубликованный в среду Федрезервом, показал, что экономическая активность в США в конце 2022 года - начале 2023 года оставалась стабильной, и представители бизнеса не ожидают ее увеличения в ближайшие месяцы.

В Азии в четверг динамика индексов акций смешанная (японский Nikkei 225 просел на 1,4%, южнокорейский Kospi вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng теряет 0,2%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,2%).

Статданные, опубликованные в четверг, показали увеличение дефицита торгового баланса Японии в 2022 году до максимального значения с 1979 года.

Годовой объем японского экспорта повысился на 18,2%, импорта - на 39,2%. В декабре экспорт вырос на 11,5% - самыми низкими темпами с января 2022 года, импорт увеличился на 20,6% - минимально с апреля 2021 года.

ВВП КНР в октябре-декабре 2022 года вырос на 2,9% в годовом выражении, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) Китая ранее на этой неделе. Темпы увеличения ВВП замедлились по сравнению с 3,9% в III квартале, но превзошли ожидания экспертов. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ждали повышения лишь на 1,8%.

Эксперты Goldman Sachs повысили прогноз роста экономики Китая на 2023 год до 5,5% с ожидавшихся ранее 5,2% после публикации более сильных, чем ожидалось, данных о динамике ВВП КНР за IV квартал прошлого года.

Эксперты Goldman посчитали "удивительным", что экономические статданные из Китая не оказались хуже, учитывая рост заболеваемости COVID-19 в стране в конце года и наличие масштабной проблемы нехватки рабочей силы.

Аналитики Societe Generale также улучшили прогноз роста ВВП Китая на текущий год - до 5,8% с 5,3%.

Нефть

На нефтяном рынке цены утром в четверг продолжают снижение после отката накануне вечером, инвесторы оценивают сигналы об увеличении запасов топлива в США и заявления представителей Федрезерва. Текущая цена Brent находится на $3 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на Мосбирже в среду.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $84,31 за баррель (-0,8% и -1,1% в среду), февральская цена WTI - $78,68 за баррель (-1% и -0,9% накануне).

Накануне нефть провела волатильную сессию: в ходе торгов котировки обновили максимумы с начала декабря, однако затем перешли к снижению на заявлениях главы ФРБ Сент-Луиса Балларда о необходимости продолжения подъема базовой процентной ставки ФРС, чтобы добиться ослабления инфляционного давления, несмотря на последние статданные, указывающие на замедление экономики.

Кроме того, обнародованные в ночь на четверг данные Американского института нефти (API) указали на рост запасов нефти в США на 7,6 млн баррелей на минувшей неделе. Неделей ранее запасы выросли на 14,87 млн баррелей.

Официальный отчет министерства энергетики США будет обнародован в четверг в 19:00 МСК, на день позже обычного в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга в понедельник. Опрошенные WSJ аналитики прогнозируют, что резервы нефти за неделю, завершившуюся 13 января, сократились на 1,1 млн баррелей. Опрос был проведен до публикации данных API.

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