НАУФОР возобновит контрольные закупки в отношении профучастников финрынка

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) в 2023 году возобновит контрольные закупки в отношении своих членов, сообщает сайт организации.

НАУФОР изменила подходы проведения внеплановых проверок, в соответствии с которыми с 2023 года внеплановые проверки будут осуществляться, в том числе, в зависимости от соотношения количества жалоб и количества клиентов.

Ассоциация в 2022 году провела 237 проверок (на 50% больше, чем в 2021 году), из них плановых - 102, при том, что с конца февраля до середины года ассоциация объявляла мораторий на проведение плановых проверок в целях поддержки компаний в связи со сложной ситуацией на финансовом рынке. Санкции были применены в 37 случаях, сумма наложенных штрафов составила 1,75 млн рублей.

На 2023 год в график плановых проверок, в рамках которых контролируется соблюдение требований базовых и внутренних стандартов деятельности, включены 68 компаний. Плановые проверки, согласно законодательству, проводятся саморегулируемой организацией в отношении своих членов не реже одного раза в пять лет и не чаще одного раза в год.