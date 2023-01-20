Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:38

НАУФОР возобновит контрольные закупки в отношении профучастников финрынка

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) в 2023 году возобновит контрольные закупки в отношении своих членов, сообщает сайт организации.

НАУФОР изменила подходы проведения внеплановых проверок, в соответствии с которыми с 2023 года внеплановые проверки будут осуществляться, в том числе, в зависимости от соотношения количества жалоб и количества клиентов.

Ассоциация в 2022 году провела 237 проверок (на 50% больше, чем в 2021 году), из них плановых - 102, при том, что с конца февраля до середины года ассоциация объявляла мораторий на проведение плановых проверок в целях поддержки компаний в связи со сложной ситуацией на финансовом рынке. Санкции были применены в 37 случаях, сумма наложенных штрафов составила 1,75 млн рублей.

На 2023 год в график плановых проверок, в рамках которых контролируется соблюдение требований базовых и внутренних стандартов деятельности, включены 68 компаний. Плановые проверки, согласно законодательству, проводятся саморегулируемой организацией в отношении своих членов не реже одного раза в пять лет и не чаще одного раза в год.

НАУФОР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Криптовалютный брокер Genesis объявил о банкротстве

Криптовалютный брокер Genesis объявил о банкротстве

Ритейлер Nordstrom ухудшил годовой прогноз после спада выручки на праздниках

Россия и Пакистан достигли концептуальных договоренностей о поставках нефти

Зампред ФРС и глава ФРБ Нью-Йорка видят необходимость в дальнейшем подъеме ставки

Зампред ФРС и глава ФРБ Нью-Йорка видят необходимость в дальнейшем подъеме ставки

В Netflix впервые за 25 лет сменился CEO

В Netflix впервые за 25 лет сменился CEO

Ключевой показатель инфляции в Японии в декабре достиг максимума за 41 год

Глава Евросовета заявил, что ЕС готов рассматривать вопрос о новых санкциях против России

Глава Евросовета заявил, что ЕС готов рассматривать вопрос о новых санкциях против России

Баку запланировал к 2027 году увеличить экспорт газа в Европу до 20 млрд кубометров в год

Баку запланировал к 2027 году увеличить экспорт газа в Европу до 20 млрд кубометров в год

ФАС готова на мировую с металлургами с учетом ухудшения их финансового положения

Банк России отметил рост проинфляционных рисков со стороны ослабления рубля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });