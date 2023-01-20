Пакистан готов покупать у России до 35% от общего объема импорта нефти

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Пакистан мог бы покрывать за счет российской нефти более 35% в общем объеме импортируемого ресурса, полагает министр энергетики Пакистана Мусадик Масуд Малик.

На переговорах в Пакистане представители правительств двух стран достигли концептуальной договоренности о поставках российской нефти и договорились к концу марта согласовать вопросы логистики, страхования, оплаты и объемов поставок. Обсуждать поставки нефтепродуктов российская сторона готова после 5 февраля, когда вступит в силу введенный Евросоюзом потолок цен на нефтепродукты из России.

Пакистан импортирует около 70 млн баррелей нефти в год. В 2021 году поставки нефти в страну осуществлялись из Саудовской Аравии (50,6%), ОАЭ (41,3%). Все импортные поставки нефти идут через терминалы Fatco в порту Касим и Keamari в порту Карачи. Отсюда нефть трубопроводным транспортом поставляется на НПЗ Пакистана.