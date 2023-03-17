Первая партия российской нефти прибудет в Пакистан в начале апреля

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Первая партия российской нефти прибудет в Пакистан в первую неделю апреля, передает пакистанское издание The Express Tribune слова министра нефти страны Мусадика Малика.

Как сообщалось, в ходе межправкомиссии России и Пакистана в конце января стороны достигли концептуальных договоренностей о поставках нефти и нефтепродуктов и планировали к концу марта подготовить соглашение о поставках нефти, где бы были решены вопросы логистики, страхования, оплаты и объемов поставок. Стороны договорились, что оплата поставок будет производиться в валютах дружественных стран.

Как сообщал Малик, страна импортирует около 70 млн баррелей нефти в год (около 10 млн т), и могла бы покрывать за счет российской нефти более трети в общем объеме импортируемой нефти.

По данным ЦДУ ТЭК, в 2021 году поставки нефти в Пакистан осуществлялись из Саудовской Аравии (50,6%) и ОАЭ (41,3%). Все импортные поставки нефти осуществляются через терминалы Fatco в порту Касим и Keamari в порту Карачи. Отсюда нефть трубопроводным транспортом поставляется на НПЗ Пакистана.