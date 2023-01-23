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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Цены на бензин и дизтопливо на московских АЗС за неделю остались неизменными

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Средние розничные цены на автомобильное топливо в столице не претерпели изменений по итогам третьей недели января, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).

Так, на 23 января средняя стоимость дизельного топлива на городских АЗС сохранилась на уровне 58,98 руб./л; Аи-92 - 47,98 руб./л; Аи-95 - 53,19 руб./л; Аи-100 - 63,08 руб./л.

Как сообщалось, розничные цены на дизтопливо в Москве стабилизировались с наступлением 2023 года после нескольких недель активного роста. Стоимость бензинов же на столичных АЗС практически не меняется с ноября.

Стагнация на розничном рынке топлива происходит на фоне снижения цен на него в опте. В частности, биржевые цены на бензин снижаются к новым минимумам, продолжая тенденцию прошлого года, вызванную избытком топлива на внутреннем рынке из-за сокращения экспорта и изменения логистических цепочек. Цены на дизтопливо на бирже, напротив, корректируются вниз после стремительного увеличения стоимости в конце 2022 года.

Москва бензин дизтопливо
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