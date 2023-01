Ford договаривается с автопроизводителем BYD о продаже завода в Германии

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Ford Motor Co. ведет переговоры с китайским автопроизводителем BYD Co. о продаже предприятия в Германии, которое сейчас выпускает модель Focus, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По их словам, топ-менеджеры Ford планируют на следующей неделе отправиться в Китай для обсуждения возможности продажи завода в Саарлуисе. Ford собирается завершить производство автомобилей на этом предприятии в 2025 году.

Условия потенциальной сделки, в том числе ее возможная сумма, не известны, отмечает WSJ.

Заинтересованность в покупке предприятия проявили еще порядка 15 инвесторов - от автомобильных компаний до финансовых групп, которые потенциально могут объединить усилия с производителями.

Ford объявил о планах закрыть производство в Саарлуисе, где работает около 4,6 тысячи человек, в 2022 году. Американский автопроизводитель намерен сосредоточить производство электромобилей для европейского рынка в Кельне и Валенсии.

23 января профсоюз IG Metall, представляющий более 2,2 млн работников автомобильной, электротехнической и металлургической отраслей Германии, сообщил, что Ford намерен сократить до 3,2 тысячи рабочих мест в ФРГ и готовит дальнейшие увольнения по всей Европе.

BYD - крупнейший производитель электромобилей в КНР. Компания уже продает несколько моделей в Европе. Покупка завода Ford обеспечит китайской компании площадку для дальнейшего развития в регионе, отмечает WSJ.