Китайский автопроизводитель BYD в III квартале получил рекордную прибыль

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Китайская BYD Co Ltd, ведущий производитель автомобилей на новых источниках энергии (NEV) в стране, в третьем квартале 2022 года получила рекордную чистую прибыль из-за скачка продаж в Китае.

Как сообщила компания, ее чистая прибыль в июле-сентябре составила 5,72 млрд юаней ($788 млн), подскочив в 4,5 раза (на 350%) по сравнению с тем же годом прошлого года. Результат совпал с предварительной оценкой компании, предполагавшей чистую прибыль в диапазоне 5,5-5,9 млрд юаней.

Выручка увеличилась более чем в 2 раза (на 116%), до 117,1 млрд юаней. За период с января по сентябрь выручка составила 268 млрд юаней.

BYD в минувшем квартале продала 537 164 электрокаров и гибридных автомобилей, что почти в 3 раза (на 197%) больше показателя годом ранее. Объем продаж также стал рекордным и превысил показатели американской Tesla Inc., хотя последняя продает только электромобили.

BYD производит собственные аккумуляторы и полупроводники для автомобилей, что позволяет ей избежать значительной части проблем в цепочках поставок.

Компания также добавила, что намерена расширять присутствие в зарубежных странах. В ее планы входит вывод продукции на рынки стран Европы, Индии, Лаоса, Монголии и Непала. Компания также строит свой первый зарубежный завод по производству пассажирских электромобилей в Таиланде.

Котировки акций BYD на торгах в Шэньчжэне в пятницу упали на 5,9%. Отчетность была опубликована после закрытия рынка.