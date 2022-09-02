Berkshire продолжила сокращать долю в китайском автопроизводителе BYD

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Инвестиционная компания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway продолжает сокращать свою долю в BYD Co., ведущем производителе автомобилей на новых источниках энергии (NEV) в Китае.

Инвестфирма 1 сентября продала 1,7 млн акций автокомпании по средней цене 262,72 гонконгского доллара ($33,47), говорится в документах, которые Berkshire Hathaway направила Гонконгской фондовой бирже.

В результате принадлежащий инвесткомпании пакет BYD сократился до 207,1 млн акций. На конец 2021 года он насчитывал 225 млн бумаг, сообщает MarketWatch.

На этой новости котировки бумаг автопроизводителя снизились по итогам торгов в Гонконге на 1,8% - до 228,4 доллара. За последние три месяца капитализация BYD упала почти на 20%, в то время как фондовый индекс Hang Seng опустился на 7,7%.

BYD 2 сентября опубликовала данные о продажах NEV.

В августе они составили 174 915 машин против 68 531 в августе 2021 года. За восемь месяцев компания реализовала 983 844 автомобилей против 372 630 годом ранее.