Xerox вернулся к прибыли в IV квартале

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Американский Xerox Holdings Corp., один из мировых лидеров в области технологий печати, вышел на прибыльный уровень в четвертом квартале 2022 года, при этом скорректированная прибыль превысила ожидания аналитиков.

В октябре-декабре 2022 года чистая прибыль компании составила $121 млн, или $0,74 на акцию, против убытка в размере $675 млн, или $3,97 на акцию, годом ранее.

Скорректированная прибыль Xerox составила $0,89 в расчете на акцию. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали прибыль на уровне $0,49 на акцию.

Выручка компании выросла на 9,2%, до $1,94 млрд. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал выручку на уровне $1,89 млрд.

За последние 12 месяцев капитализация Xerox упала на 14,7% и составляет около $2,7 млрд.