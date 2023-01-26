Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

Xerox вернулся к прибыли в IV квартале

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Американский Xerox Holdings Corp., один из мировых лидеров в области технологий печати, вышел на прибыльный уровень в четвертом квартале 2022 года, при этом скорректированная прибыль превысила ожидания аналитиков.

В октябре-декабре 2022 года чистая прибыль компании составила $121 млн, или $0,74 на акцию, против убытка в размере $675 млн, или $3,97 на акцию, годом ранее.

Скорректированная прибыль Xerox составила $0,89 в расчете на акцию. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали прибыль на уровне $0,49 на акцию.

Выручка компании выросла на 9,2%, до $1,94 млрд. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал выручку на уровне $1,89 млрд.

За последние 12 месяцев капитализация Xerox упала на 14,7% и составляет около $2,7 млрд.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ВВП США в IV квартале вырос на 2,9% вместо ожидавшихся 2,6%

Публичные российские IT-компании смогут претендовать на включение их продуктов в реестр ПО

Поставки смартфонов в мире в IV квартале упали на рекордные 18,3%

Поставки смартфонов в мире в IV квартале упали на рекордные 18,3%

Экспорт из Гонконга рухнул в декабре рекордными темпами с 1954 года

Петербургская биржа фиксирует рекордные продажи нефтепродуктов на фоне приближения эмбарго

Петербургская биржа фиксирует рекордные продажи нефтепродуктов на фоне приближения эмбарго

Moet Hennessy сменил руководство российской "дочки"

Moet Hennessy сменил руководство российской "дочки"

Узбекистан запланировал начать импорт газа из РФ c 1 марта

Узбекистан запланировал начать импорт газа из РФ c 1 марта

Новым CEO HeadHunter станет замгендиректора компании Дмитрий Сергиенков

Запасы газа в подземных хранилищах Европы снизились до 76%

Запасы газа в подземных хранилищах Европы снизились до 76%

Tesla получила рекордную чистую прибыль в IV квартале и увеличила выручку на 37%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });