Жилищное строительство в России в 2022 году выросло на 11%, до 102,7 млн кв. м

Объем введенного жилья стал рекордным за всю историю наблюдения с 1991 года

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В России в 2022 году ввели рекордные (за все время наблюдения с 1991 года) 102 712,7 тысячи кв. м. жилья после 92,6 млн кв. м. (предыдущий рекорд) в 2021 году (рост к 2020 году тогда составил 12,7%), следует из данных Росстата. Жилищное строительство выросло на 11% за счет существенного увеличения в январе-августе.

Начиная с сентября динамика в годовом выражении ушла в минус. В декабре 2022 года объем жилищного строительства в стране составил 9 449,4 тыс. кв. м, что на 17,2% меньше, чем в декабре 2021 года.

В ноябре 2022 года падение жилищного строительства составляло 38,7% в годовом сравнении (было введено 5 448,5 тыс. кв. м.), в октябре показатель просел на 10,6% (до 8 676,2 тыс. кв. м), в сентябре - на 8% (было введено 9 451,3 тыс. кв. м жилья). Снижение в сентябре было зафиксировано впервые с декабря 2021 года.

В январе 2022 года в стране было введено 10,3 млн кв. м жилья, что 1,8 раза больше показателя января 2021 года, в феврале - 10 млн кв. м (рост в 1,83 раза), в марте - 8,9 млн кв. м (рост на 34,7%), в апреле - 8,3 млн кв. м (рост на 38,3%), в мае - 6,9 млн кв. м (рост на 38,3%), в июне - 8,1 млн кв. м (рост на 5,6%), в июле - 8 млн кв. м (рост на 8,2%), в августе - 9,07 млн кв. м (рост на 7,9%).