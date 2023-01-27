Банк России назвал достаточным запас рублевой и валютной ликвидности у банков

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Запас рублевой ликвидности у российских банков является адекватным текущей структуре фондирования, хотя он и распределен среди банков неравномерно, говорится в обзоре Банка России "О развитии банковского сектора".

Общий объем рублевых ликвидных активов (денежные средства, требования к ЦБ и незаложенное рыночное обеспечение) на конец 2022 года составил около 18,9 трлн рублей (рост за год на 3,8 трлн рублей, или на 25,3%). Этого, по мнению регулятора, достаточно для покрытия 26% клиентских средств в рублях и 58% средств физлиц.

Кроме того, банки могут привлечь дополнительно у ЦБ под залог нерыночных активов еще 9,3 трлн рублей (этого достаточно для покрытия 13% средств клиентов).

Таким образом, доступные источники ликвидности покрывают до 39% средств клиентов в рублях, что существенно выше исторических оттоков (наибольший месячный отток вкладов населения наблюдался в 2008 году - около 7%), отмечает ЦБ.

Запас валютной ликвидности покрывает 59% средств клиентов и 55% валютных обязательств, подчеркивает регулятор.