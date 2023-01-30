Рубль почти не меняется относительно доллара и юаня на утренних торгах

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Доллар США и юань слегка колеблются на Московской бирже на старте торгов в понедельник, рубль стабилен на фоне противоречивых факторов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 69,38 руб./$1 (-8 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 4,28 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,5 коп. - до 10,265 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", на нацвалюту влияют разнонаправленные факторы. С одной стороны, нефтяные котировки немного опускаются, а мировые рынки капитала не показывают единой динамики, в основном снижаясь. С другой стороны, поддержку рублю оказывает окончание налогового периода: компаниям-экспортерам предстоит в понедельник выплатить последние в январе налоги: НДПИ и налог на прибыль. В связи с переходом на единый налоговый счет с 1 января 2023 года налоги должны уплачиваться не позднее 28 числа каждого месяца. Поскольку 28 января является выходным днем, налоги будут уплачены в понедельник, 30 января.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 по Москве составила $86,51 за баррель, что на 0,17% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена мартовских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $79,62 за баррель, что на 0,08% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы выросли в пятницу, инвесторы оценивали квартальные финпоказатели крупных компаний и макроэкономические статданные.

Как стало известно из отчета Минторга США, рост базового индекса потребительских цен (индекс Core PCE), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, замедлился в декабре до 4,4% по сравнению с 4,7% в ноябре, обновив минимум за четырнадцать месяцев.

Общий индекс PCE в прошлом месяце увеличился на 0,1% относительно ноября. В годовом выражении индикатор повысился на 5%, что стало самым слабым повышением с сентября 2021 года.

Замедление инфляции может оказаться важным сигналом для американского центробанка, который проведет свое первое в этом году заседание на этой неделе. Аналитики и участники рынка в целом ожидают, что по итогам заседания ключевая процентная ставка будет повышена на 25 базисных пунктов - то есть слабее, чем на предыдущих встречах.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в понедельник в основном показывают негативную динамику: гонконгский Hang Seng снижается на 1,26%, южнокорейский Kospi - на 1,27%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,11%, при этом китайский CSI300 растет на 1,15%, японский Nikkei 225 - на 0,22%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,24%.

Вместе с тем участники рынков ждут итогов первых в этом году заседаний ведущих центробанков мира - Банка Англии (2 февраля), Европейского центрального банка (2 февраля) и Федеральной резервной системы (31 января - 1 февраля).