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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:04

Рубль стабилен относительно доллара и юаня на утренних торгах

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Доллар США и юань едва заметно меняются на Московской бирже на старте торгов во вторник, рубль стабилен в ожидании итогов заседаний ведущих центробанков мира, которые ожидаются на этой неделе.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 70,47 руб./$1 (+6,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 87,73 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1,8 коп. - до 10,423 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль стабилен в ожидании новых стимулов к движению. Ближайшими заметными событиями станут заседания мировых ведущих центробанков, которые запланированы на эту неделю. Стоимость нефти слегка снижается, как и фондовые индексы мировых рынков капитала. При этом поддержку нацвалюте оказывает смена прогноза Международного валютного фонда относительно динамики российской экономики: вместо падения на 2,3% в 2023 году МВФ прогнозирует рост на 0,3%.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 по московскому времени составила $84,85 за баррель, что на 0,06% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена мартовских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $77,6 за баррель, что на 0,39% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Американский рынок акций завершил торги в понедельник в минусе, трейдеры заняли выжидательную позицию перед заседанием Федеральной резервной системы (ФРС), а также публикацией квартальной финансовой отчетности рядом крупных IT-компаний.

Федрезерв проведет двухдневное заседание 31 января - 1 февраля. Эксперты ждут от него подъема базовой ставки на 25 базисных пунктов (б.п.), что будет означать замедление темпов ужесточения политики, пишет MarketWatch. Американский ЦБ увеличил ставку на 50 б.п. в декабре после ее подъема на 75 б.п. по итогам предыдущих четырех заседаний.

Если прогнозы аналитиков оправдаются, ставка ФРС будет увеличена на этой неделе до 4,5-4,75%. Многие экономисты при этом считают, что Федрезерв постарается убедить рынок в своем намерении продолжать повышение ставки.

Помимо ФРС на этой неделе ожидаются заседания Банка Англии и Европейского центрального банка - 2 февраля.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах во вторник немного снижаются: японский Nikkei 225 теряет 0,14%, гонконгский Hang Seng снижается на 1,08%, южнокорейский Kospi - на 0,56%, китайский CSI300 - на 0,79%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,19%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,12%.

Московская биржа
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