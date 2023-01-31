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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

ЦБ РФ завершит обзор денежно-кредитной политики в середине 2023 года

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Банк России продолжает работы по обзору денежно-кредитной политики (ДКП), завершит этот процесс в середине 2023 года, говорится в сообщении ЦБ.

Итоги обзора будут учтены при подготовке основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024-2026 годы.

ЦБ в рамках обзора ДКП планирует провести встречи с экспертами и консультации с представителями общественных организаций, бизнеса, академического сообщества и органов власти в марте-июне текущего года.

К проведению комплексного анализа ДКП Банк России приступил в 2021 году. Регулятор планирует оценить эффективность выбранного режима и степень соответствия действующих параметров ДКП меняющимся реалиям. "В 2022 году кардинальное изменение внешних условий значительно повлияло на условия проведения денежно-кредитной политики. Для того чтобы учесть опыт 2022 года и более внимательно проанализировать влияние новых экономических условий на проводимую ДКП, Банк России перенес сроки завершения обзора ДКП на 2023 год", - отмечается в материалах регулятора.

В будущем ЦБ планирует проводить обзор ДКП регулярно - раз в пять лет.

ЦБ РФ
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