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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Рубль утром остался стабилен относительно доллара и юаня на фоне противоречивых факторов

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США и юань слегка колеблются на Московской бирже на старте торгов в среду, рубль стабилен под влиянием противоречивых факторов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 70,0025 руб./$1 (+18,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 51,49 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 2,8 коп. - до 10,376 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", поддержку нацвалюте оказывает благоприятная внешняя финансовая и сырьевая конъюнктура. В то же время на рубль давят ожидания участников внутреннего валютного рынка новостей на тему "потолка" цен на российские нефтепродукты. Кроме того, инвесторы ожидают заседания Федеральной резервной системы, которое завершится в среду - предполагается, что ставка вырастет на 25 базисных пунктов. При этом, по мнению экспертов, руководство Федрезерва укажет на то, что пока рано говорить о возможности полной приостановки ужесточения денежно-кредитной политики.

Помимо ФРС на этой неделе ожидаются заседания Банка Англии и Европейского центрального банка (2 февраля).

Запрет на транзит российских нефтепродуктов через территорию стран ЕС и G7 вступит в силу 5 февраля. Западные компании смогут обслуживать и страховать танкеры с российскими нефтепродуктами, получая освобождение от эмбарго лишь в том случае, если они закупаются по цене ниже определенного "потолка".

Страны G7 предпочли бы установить "потолок" цен на дизельное топливо из РФ в диапазоне от $100 до $110 за баррель, сообщало ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник. В ЕС же выступают за несколько более низкий "потолок" - $100 за баррель.

Ранее агентство со ссылкой на источники также писало, что власти ЕС изучают план по "потолку" цен в $100 за баррель на такие дорогостоящие экспортируемые российские продукты переработки нефти, как дизельное топливо, и в $45 на продукты с низкой добавленной стоимостью.

Для установления "потолка" нужно согласие всех членов ЕС, а затем - стран G7.

В январе The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщала, что США и их западные партнеры решили ввести не один, а два "потолка" цен на российские нефтепродукты: первый - на такие дорогостоящие экспортные нефтепродукты из РФ, как дизельное топливо, а второй - на продукцию с низкой добавленной стоимостью, например, мазут.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $85,72 за баррель, что на 0,3% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена мартовских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $79,22 за баррель, что на 0,44% выше итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы увеличились во вторник, в том числе, благодаря позитивной квартальной отчетности ряда крупных компаний.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в среду немного подрастают: японский Nikkei 225 прибавляет 0,18%, гонконгский Hang Seng - 0,45%, южнокорейский Kospi - 0,79%, китайский CSI 300 - 0,01%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - 0,39%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,27%.

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