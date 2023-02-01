Тысячи офшоров с недвижимостью в Британии не успели раскрыть бенефициаров

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Более десяти тысяч офшорных компаний, владеющих недвижимостью на территории Великобритании, не раскрыли в срок имена своих конечных бенефициаров, несмотря на риски штрафов, сообщает Financial Times.

Специальный реестр офшорных компаний появился в августе 2022 года, и у компаний был срок до конца дня 31 января, чтобы внести в него сведения о своих истинных владельцах.

Однако на момент истечения дедлайна в нем зарегистрировались всего 19 510компаний из 32 440. Небольшая часть незарегистрированных фирм могла прекратить существование, а документы примерно половины находятся в процессе рассмотрения и могут вскоре пополнить реестр, отмечает FT.

По новому закону анонимные владельцы недвижимости в Великобритании, приобретенной с 1999 года, должны были раскрыть свои личности до 31 января 2023 года. При этом указание конечных бенефициаров теперь обязательно для всех новых сделок по покупке жилой недвижимости и земельных участков с участием офшорных фирм.