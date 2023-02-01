Рубль в первый торговый день месяца подешевел к доллару и евро

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро умеренно укрепились на Московской бирже по итогам торгов среды, рубль подешевел к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов.

Курс доллара США составил 70,2 руб./$1 в 19:00, что на 37,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 76,48 руб./EUR1, подорожав на 53 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 44,6 копейки - до 73,02 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 4,3 копейки - до 10,39 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно понизился к доллару и евро на первых торгах февраля. Участники рынка находились в ожидании итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое является первым в новом году, и новостей на тему "потолка" цен на российские нефтепродукты.

Запрет на транзит российских нефтепродуктов через территорию стран ЕС и G7 вступит в силу 5 февраля. Западные компании смогут обслуживать и страховать танкеры с российскими нефтепродуктами, получая освобождение от эмбарго лишь в том случае, если они закупаются по цене ниже определенного "потолка".

Страны G7 предпочли бы установить "потолок" цен на дизельное топливо из РФ в диапазоне от $100 до $110 за баррель, накануне сообщил Bloomberg со ссылкой на источник. В ЕС же выступают за несколько более низкий "потолок": в $100 за баррель.

Ранее агентство со ссылкой на источники написало, что власти ЕС изучают план по "потолку" цен в $100 за баррель на такие дорогостоящие экспортируемые российские продукты переработки нефти, как дизельное топливо, и в $45 на продукты с низкой добавленной стоимостью.

Для установления "потолка" нужно согласие всех членов ЕС, а затем - стран G7.

В январе The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщала, что США и их западные партнеры решили ввести не один, а два "потолка" цен на российские нефтепродукты: первый - на такие дорогостоящие экспортные нефтепродукты из РФ, как дизельное топливо, а второй - на продукцию с низкой добавленной стоимостью, например, мазут.

Первые заседания центробанков

На этой неделе состоятся первые в этом году заседания ведущих центробанков мира - ФРС США, Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии.

ФРС огласит итоги заседания вечером в среду. Аналитики ожидают, что ключевая процентная ставка будет повышена на 25 базисных пунктов (б.п.), то есть слабее, чем на предыдущих заседаниях.

Важным аргументом в пользу замедления темпов подъема ставки стали опубликованные на прошлой неделе статданные, указавшие на рост базового индекса потребительских цен (индекс Core PCE), который внимательно отслеживает Федрезерв, на 4,4% в декабре по сравнению с 4,7% в ноябре. Рост показателя стал минимальным за четырнадцать месяцев.

Тем временем отчет отраслевой организации ADP, опубликованный в среду, показал замедление темпов роста числа рабочих мест в частном секторе США. Их количество в январе увеличилось на 106 тыс., сообщила ADP. Аналитики в среднем прогнозировали рост числа рабочих мест на 178 тыс., согласно Trading Economics. В декабре показатель вырос на 253 тыс.

Кроме того, в четверг станут известны итоги заседаний ЕЦБ и Банка Англии. Эксперты ожидают, что оба центробанка повысят процентные ставки на 50 б.п.

Если прогнозы оправдаются, базовая процентная ставка ЕЦБ по кредитам будет повышена в четверг до 3%, ставка по депозитам - до 2,5%, ставка по маржинальным кредитам - до 3,25%.

На предыдущем заседании ЕЦБ увеличил все три ставки на 50 б.п. В общей сложности в прошлом году они были подняты на 250 б.п.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила в ходе пресс-конференции по итогам декабрьского заседания, что регулятор намерен продолжить подъем ставок темпами в 50 б.п., и уже в январе ряд представителей Центробанка заявил, что эти планы сохраняют свою актуальность.

Главный вопрос для инвесторов теперь заключается в том, продолжит ли ЕЦБ увеличивать ставки на 50 б.п. в марте, или посчитает нужным замедлить темпы их повышения.

Предварительные данные по инфляции в еврозоне, обнародованные в среду, показали существенное ослабление темпов роста потребительских цен в январе - до 8,5% в годовом выражении с 9,2% в декабре. Январская инфляция является минимальной с мая прошлого года, но по-прежнему существенно превышает 2%-ный целевой показатель ЕЦБ.

Нефть

Цены на нефть перешли к снижению вечером в среду после публикации данных, указавших на рост запасов нефти и нефтепродуктов в США по итогам прошлой недели.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 подешевели на 0,96% - до $84,64 за баррель. Котировки мартовских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 0,67% - до $78,34 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 4,14 млн баррелей, показали опубликованные в среду данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина выросли на 2,58 млн баррелей, дистиллятов - на 2,32 млн баррелей.

Опрошенные Bloomberg аналитики ожидали снижения запасов нефти на 1 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 2 млн баррелей и сокращения запасов дистиллятов на 1,5 млн.

Ранее стало известно, что министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), рассмотрев данные по добыче за ноябрь и декабрь 2022 года, рекомендовали не менять квоты на нефтедобычу. Следующее заседание JMMC запланировано на 3 апреля 2023 года.

Кроме того, важнейшим событием для мировых рынков, включая рынок нефти, станет первое в этом году заседание ФРС.

Цена нефти Urals на базисе FOB Primorsk в январе составляла в среднем $42,8 за баррель, что на 1,2% меньше, чем месяцем ранее, сообщили "Интерфаксу" в ценовом агентстве Argus. При этом скидка российского сорта к марке Brent в прошлом месяце увеличилась с $37/б до $40/б.

Urals Med Aframax FOB Novorossiysk в январе немного подрос с $44,3/б в декабре до $44,4/б, дифференциал к эталонному сорту увеличился с $36,1/б до $38,5/б. Стоимость Urals NWE CIF Rotterdam в отчетном месяце снизилась на 4,2%, до $45,8/б, дисконт увеличился с $32,5/б до $37/б. Urals Med Aframax CIF Augusta в январе стоил $52,2/б ($52,4/б в декабре), скидка - $30,7/б ($27,9/б в декабре).

Ранее Минфин РФ сообщил, что средняя цена нефти марки Urals в январе 2022 года сложилась в размере $49,48 за баррель, снизившись по сравнению с январем прошлого года в 1,7 раза (с $85,64). В декабре также наблюдалось падение цены - в 1,44 раза, до $50,47 за баррель. В целом за прошлый год средняя цена нефти марки Urals увеличилась на 10,3%, составив $76,09 за баррель.

Средняя цена сорта Brent в январе - $84 за баррель, и, таким образом, дисконт Urals составил около 41%. Это больше, чем в декабре (Brent - $81,2, Urals - $50,47, то есть спред порядка 38%), но меньше, чем за период мониторинга с 15 декабря 2022 года по 14 января 2023 года ($82 и $46,82 за баррель, то есть дисконт на этом отрезке достигал уже 43%).

Российский бюджет сверстан исходя из прогноза цены Urals в 2023 г. в размере $70,1/б. Недополученные нефтегазовые доходы за январь Минфин оценил в 54,5 млрд руб. Оценку поступления этих доходов за февраль ведомство опубликует 3 февраля.

Европейским компаниям с 5 декабря 2022 года запрещено покупать российскую нефть. РФ переориентирует поставки на азиатские рынки, главным образом в Китай и Индию. Кроме того, страны G7 и Евросоюза, пытаясь ограничить доходы Москвы от продажи нефти, но сохранить ее присутствие на рынке, запретили своим компаниям транспортировать российскую нефть и оказывать связанные с ее транспортировкой услуги, если сырьё не продается по установленному их правительствами потолку (с 5 декабря - $60 за баррель). РФ запретила своим компаниям реализовывать нефть, если в контрактах прописано условие "потолка".

Комментарии аналитиков

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, российская валюта на торгах в среду умеренно подешевела к основным валютам. "На торгах в среду рубль умеренно дешевеет к основным валютам. Как сегодня сообщил Минфин, цены на российскую нефть в декабре замедлили снижение - за январь средняя цена на Urals сократилась на 2%, опустившись чуть ниже $50 за баррель. При этом дисконт Urals по отношению к Brent в январе немного вырос и продолжает оставаться высоким. Хотя сохраняющийся дисконт и снижение выручки от экспорта энергоресурсов способствуют ослаблению рубля, на фоне текущих цен ЦБ в феврале, вероятно, продолжит продавать юани для Минфина, что поможет снизить волатильность курса. Минфин в рамках сегодняшних аукционов ОФЗ разместил бумаг более чем на 140 млрд рублей по номиналу, почти 89% из которых пришлось на классические бумаги ОФЗ-ПД. Если говорить о зарубежных новостях, внимание рынка сегодня вечером будет сосредоточено на итогах заседания ФРС. Если повышение ставки на 25 б.п. мало у кого вызывает сомнение на этом этапе, интерес для инвесторов будет представлять риторика главы регулятора Джерома Пауэлла, а именно - смягчится ли она на фоне продолжающегося замедления инфляции, но сильной статистики по ВВП и рынку труда", - говорит Беспалов.

"Рубль завершил торги выше уровня 70 по отношению к доллару США, снизился на 0,5%. Ослабление рубля связано с завершением налогового период, а также снижением нефтяных котировок. В свою очередь, поддержку рублю до конца недели будут оказывать продажи валюты со стороны Минфина РФ в эквиваленте 3,2 млрд рублей в день для компенсации недополученных нефтегазовых доходов", - отмечает руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК "Первая" Дмитрий Постоленко.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 2 февраля на 39,57 копейки, до 70,1217 руб./$1, и уменьшил курс евро на 7,59 копейки, до 76,2245 руб./EUR1.

Курсы валют

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в среду снизился на 34,03 копейки по отношению ко вторнику и составил 70,118 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 29,02 копейки и составил 70,1318 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 282,688 млн, из которых $528,819 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $753,869 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 7,5 копейки, до 76,2068 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра", напротив, увеличился на 2,2 копейки, подорожав до 76,2537 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 085,933 млн, из которых EUR443,863 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR642,07 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов слабо изменились в среду относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 7,34% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 2 б.п. - до 7,59% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца остались на уровнях вторника - 8,02% и 8,38% годовых, ставка на срок 6 месяцев поднялась на 2 б.п., до 8,58% годовых.