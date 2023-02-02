Рубль утром стабилен относительно доллара и юаня на фоне противоречивых сигналов

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США и юань не демонстрируют ярко выраженной динамики на Московской бирже на старте торгов в четверг, рубль остается на стабильном уровне на фоне противоречивых сигналов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 70,03 руб./$1 (-16,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 9,17 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,9 коп. - до 10,4 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль показывает боковую динамику на фоне разнонаправленных факторов. Так, поддержку нацвалюте оказывает подрастающая нефть и позитив на мировых рынках капитала. Также положительное влияет на этой неделе окажут продажи валюты со стороны Минфина РФ в эквиваленте 3,2 млрд рублей в день для компенсации недополученных нефтегазовых доходов.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:00 по Москве составила $83,47 за баррель, что на 0,76% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена мартовских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $77,09 за баррель, что на 0,89% выше итогового значения предыдущей сессии.

В то же время, на рубль оказывает давление решение Федеральной резервной системы (ФРС) США поднять ставку на 25 базисных пунктов - сейчас она находится на максимуме с 2007 года. Глава американского ЦБ Джером Пауэлл дал понять, что некоторое время денежно-кредитная политика будет ограничительной. Также на рубль давит ожидание участников внутреннего валютного рынка новостей на тему "потолка" цен на российские нефтепродукты.

Американские фондовые индексы завершили ростом торги в среду на итогах первого в этом году заседания ФРС, причем Nasdaq достиг пика с середины сентября.

ФРС повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 4,5-4,75% годовых, говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) по итогам заседания. Решение было принято членами FOMC единогласно и совпало с прогнозами большинства экономистов и аналитиков.

На предыдущем заседании Федрезерв увеличил ставку на 50 б.п., а до этого поднимал ее четыре раза подряд на 75 б.п. В настоящее время размер ставки является максимальным с 2007 года.

Пауэлл на пресс-конференции по итогам заседания заявил, что инфляция в США продолжает оставаться существенно выше долгосрочного целевого уровня ФРС, который составляет 2%.

Пауэлл отметил, что не ожидает снижения ставок ФРС в 2023 году в случае, если экономические показатели будут соответствовать прогнозам.

Кроме того, в четверг станут известны итоги заседаний ЕЦБ и Банка Англии. Эксперты ожидают, что оба центробанка повысят процентные ставки на 50 б.п.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в четверг немного подрастают, но не оказывают заметного влияния на рубль: японский Nikkei 225 повышается на 0,07%, гонконгский Hang Seng - на 0,55%, южнокорейский Kospi - на 0,78%, китайский CSI300 - на 0,06%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,13%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,28%.