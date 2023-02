S&P 500 и Nasdaq достигли максимума за пять месяцев

Dow Jones слабо снизился

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite в четверг достигли максимальных отметок за последние пять месяцев, в то время как Dow Jones Industrial Average завершил торги в небольшом минусе.

Причиной роста первых двух индикаторов стал скачок котировок акций Meta Platforms (признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена) на 23,3%. Это рекордный дневной прирост с 2013 года, отмечает MarketWatch. Компания сократила чистую прибыль в четвертом квартале более чем в два раза, однако выручка превзошла ожидания. Кроме того, компания дала сильный прогноз на текущий квартал и объявила масштабную программу buyback - на $40 млрд.

Бумаги других представителей технологической отрасли также существенно подорожали: Alphabet Inc. - на 7,3%, Amazon.com Inc. - на 7,4% и Apple Inc. - на 3,7%.

Инфляция, по-видимому, достигла пика, и процентные ставки должны стабилизироваться, что устраняет серьезные препятствия для роста акций технологических компаний", - полагает главный исполнительный директор deVere Group Найджел Грин.

Кроме того, в четверг трейдеры оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы и свежие статданные.

Федрезерв в среду ожидаемо повысил процентную ставку на 25 базисных пунктов. Теперь ее диапазон составляет 4,5-4,75% годовых - это максимум с 2007 года.

Глава американского ЦБ Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам заседания заявил, что инфляция в США продолжает оставаться существенно выше долгосрочного целевого уровня ФРС, который составляет 2%. Он отметил, что не предполагает снижения ставок в 2023 году в случае, если экономические показатели будут соответствовать прогнозам.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 3 тыс. - до 183 тыс. человек, сообщило министерство труда. Это минимальное значение с апреля 2022 года.

Результаты стали неожиданностью для аналитиков, в среднем прогнозировавших рост числа заявок до 195 тыс., согласно данным агентства Bloomberg. Респонденты Trading Economics ожидали еще более значительного повышения - до 200 тыс.

Производительность труда в США в четвертом квартале увеличилась на 3%, стоимость рабочей силы - на 1,1%, свидетельствуют предварительные данные Минтруда.

Эксперты в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 2,4% и второго на 1,5%, сообщает Trading Economics. Респонденты MarketWatch ожидали подъема на 2,5% и 1,5% соответственно.

Цена акций FedEx Corp. подскочила на 6,1%. Одна из крупнейших в мире транспортно-логистических компаний объявила о намерении сократить число руководящих должностей более чем на 10%, а также предпринять другие меры для улучшения организации работы.

Производитель шоколада Hershey Co. в октябре-декабре получил скорректированную прибыль и выручку выше ожиданий аналитиков. Бумаги компании подорожали на 4,1%.

В то же время бумаги ConocoPhillips подешевели на 5,1%. Нефтяная компания в октябре-декабре увеличила чистую прибыль на 23%, однако она оказалась ниже прогнозов.

Стоимость Merck & Co. уменьшилась на 3,3%. Фармацевтическая компания увеличила выручку в минувшем квартале на 2%, однако ее чистая прибыль оказалась на 20% ниже показателя годом ранее.

Цена акций другого представителя этой отрасли Eli Lilly снизилась на 3,5%, поскольку квартальная выручка компании не оправдала ожиданий экспертов.

Dow Jones Industrial Average в четверг уменьшился на 39,02 пункта (0,11%) и составил 34053,94 пункта. Лидерами снижения котировок среди компонентов индекса стали акции страховщиков UnitedHealth Group. и Travelers Cos., подешевевшие соответственно на 5,3% и 1,9%, а также Boeing Co. - на 2,5% и Merck.

Между тем значение Standard & Poor's 500 за день выросло на 60,55 пункта (1,47%), составив 4179,76 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам сессии взлетел на 384,5 пункта (3,25%) - до 12200,82 пункта.