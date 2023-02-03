Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,4%

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу коррекционным снижением цен blue chips на фоне ухудшения внешней конъюнктуры и сохраняющейся геополитической напряженности; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли по 0,4%, в лидерах отката выступают акции ПАО "Полюс".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2233,68 пункта (-0,4%), индекс РТС - 999,73 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 3,1%.

Доллар стоит 70,38 рубля (-0,08 рубля).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-3,1%), расписки OZON (-1,8%), бумаги "Московской биржи" (-0,9%), "Яндекса" (-0,9%), Polymetal (-0,9%), "Северстали" (-0,7%), "МТС" (-0,7%), ВТБ (-0,6%), "ММК" (-0,6%), "Интер РАО" (-0,6%), "НЛМК" (-0,3%), Сбербанка (-0,3% и -0,3% "префы"), "Сургутнефтегаза" (-0,3% и -0,2% "префы"), "Татнефти" (-0,3%), АФК "Система" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "Газпром нефти" (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%), "Роснефти" (-0,1%), UC Rusal (-0,1%), расписки TCS Group (-0,1%).

Подорожали акции "Аэрофлота" (+1,3%), "Магнита" (+0,1%).

Комментарии аналитиков

По оценкам аналитиков Промсвязьбанка, в пятницу индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 2200-2250 пунктов. Акции ПАО "Полюс" продолжат корректироваться вниз, нефтегазовый сектор вновь будет в аутсайдерах. Вполне возможен также небольшой откат бумаг сталелитейщиков.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром в пятницу противоречивый. Китайский рынок находится под давлением смены настроения иностранных инвесторов, которые начали продавать акции. Нефть торгуется в "минусе" во многом из-за активного восстановления экспорта из РФ. Впрочем, нельзя обойти стороной тот позитив, что решения ведущих центробанков продолжают сохранять, по сути, стимулирующую политику, так как реальные ставки в большинстве экономик остаются отрицательными.

Тем не менее, на торгах в пятницу российские акции могут оказаться под давлением традиционного желания зафиксировать прибыль относительно тренда предыдущих дней. Плюс к этому в пятницу в Евросоюзе будет обсуждаться очередной потолок цен на российские нефтепродукты. Соответственно, санкционная тематика будет доминировать, полагает Кочетков.

Мировые фондовые индексы

В США накануне выросли индексы акций S&P 500 (+1,5%) и Nasdaq (+3,3%), обновившие максимумы за 5 месяцев, при этом слабо просел Dow Jones (-0,1%).

Причиной роста первых двух индикаторов стал скачок котировок акций Meta Platforms (признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена) на 23,3%. Это рекордный дневной прирост с 2013 года, отмечает MarketWatch. Компания сократила чистую прибыль в четвертом квартале более чем в два раза, однако выручка превзошла ожидания. Кроме того, компания дала сильный прогноз на текущий квартал и объявила масштабную программу buyback - на $40 млрд.

Федрезерв США в среду ожидаемо повысил процентную ставку на 25 базисных пунктов. Теперь ее диапазон составляет 4,5-4,75% годовых - это максимум с 2007 года. Глава американского ЦБ Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам заседания заявил, что инфляция в США продолжает оставаться существенно выше долгосрочного целевого уровня ФРС, который составляет 2%. Он отметил, что не предполагает снижения ставок в 2023 году в случае, если экономические показатели будут соответствовать прогнозам.

В Азии в пятницу динамика индексов акций смешанная (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 0,5%, китайский Shanghai Composite просел на 0,7%, гонконгский Hang Seng теряет 1,4%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,6%).

Индексы менеджеров по закупкам (PMI) в Китае, рассчитываемые Caixin, увеличились в январе, поднявшись выше отметки в 50 пунктов, что говорит о росте активности. Сводный PMI поднялся в прошлом месяце до 51,1 пункта с 48,3 пункта в декабре, индикатор активности в сфере услуг - до 52,9 пункта с 48 пункта.

Инвесторы ожидают публикации статданных по рынку труда США, которые могут указать на замедление роста числа рабочих мест. Американский рынок труда в целом остается устойчивым, несмотря на масштабное повышение ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США в прошлом году.

Ряд крупных технологических компаний США за последнее время объявили о сокращениях, однако опубликованные накануне статданные указали, что сокращения не являются повсеместными, пишет MarketWatch.

Нефть

На нефтяном рынке цены утром в пятницу продолжают сползать вниз, завершая в "минусе" вторую неделю подряд на фоне некоторого ослабления оптимизма трейдеров в отношении перспектив спроса в Китае и продолжающегося роста запасов в США.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $82,06 за баррель (-0,1% и -0,8% в четверг), мартовская цена WTI - $75,7 за баррель (-0,2% и -0,7% накануне).

С начала этого года нефть торгуется в диапазоне около $10 за баррель. С одной стороны, рынок ждет подъема спроса в Китае после снятия карантинных ограничений в стране, с другой - опасается спада активности в развитых странах в связи с продолжающимся повышением ставок ведущими мировыми ЦБ, отмечает Bloomberg.

Кроме того, со следующей недели начнет действовать эмбарго Евросоюза на поставки российских нефтепродуктов, сопровождающееся инициативой ценового потолка, и трейдеры будут ждать последствий этого решения.