Британский люксовый бренд Paul Smith прекратил работу в России

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Британский люксовый бренд Paul Smith заявил о прекращении работы в России и выразил сожаление, что не сделал этого раньше, пишет газета Financial Times.

Дом моды оказался в центре внимания на прошлой неделе после появления в газете Daily Mail информации о том, что Paul Smith по-прежнему продает свою продукцию в РФ через франчайзингового партнера.

По данным издания, компания поставила новую коллекцию одежды и аксессуаров, по крайней мере, в один московский магазин.

"Теперь мы понимаем, что было ошибкой разрешать этим магазинам работать под нашим именем на фоне военных действий на территории Украины", - сказал представитель компании.

"Мы потребовали закрытия этих магазинов и прекратили все поставки дистрибьютору", - добавил он.

Такие люксовые бренды как Louis Vuitton, Chanel и Burberry закрыли российские бутики и разорвали отношения с российскими франчайзи еще в марте 2022 года, отмечает FT.

Paul Smith открыл свой первый бутик в Ноттингеме в 1970 году. В настоящее время бренд имеет более 100 магазинов по всему миру.