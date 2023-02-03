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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:19

Британский люксовый бренд Paul Smith прекратил работу в России

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Британский люксовый бренд Paul Smith заявил о прекращении работы в России и выразил сожаление, что не сделал этого раньше, пишет газета Financial Times.

Дом моды оказался в центре внимания на прошлой неделе после появления в газете Daily Mail информации о том, что Paul Smith по-прежнему продает свою продукцию в РФ через франчайзингового партнера.

По данным издания, компания поставила новую коллекцию одежды и аксессуаров, по крайней мере, в один московский магазин.

"Теперь мы понимаем, что было ошибкой разрешать этим магазинам работать под нашим именем на фоне военных действий на территории Украины", - сказал представитель компании.

"Мы потребовали закрытия этих магазинов и прекратили все поставки дистрибьютору", - добавил он.

Такие люксовые бренды как Louis Vuitton, Chanel и Burberry закрыли российские бутики и разорвали отношения с российскими франчайзи еще в марте 2022 года, отмечает FT.

Paul Smith открыл свой первый бутик в Ноттингеме в 1970 году. В настоящее время бренд имеет более 100 магазинов по всему миру.

Paul Smith Великобритания
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