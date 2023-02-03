Нефтяники в январе получили из бюджета по топливному демпферу 47,8 млрд рублей

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В январе 2023 года выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу составили 47,8 млрд рублей, тогда как в январе 2022 года выплатыи равнялись 85 млрд рублей, говорится в материалах Минфина об использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета.

Выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу по итогам 2022 года составили 2,16 трлн рублей. В 2021 году соответствующие выплаты составили 674,5 млрд рублей. В 2020 году из-за рыночной конъюнктуры нефтяники заплатили в бюджет по топливному демпферу 356,6 млрд рублей. В 2019 году бюджет заплатил нефтяным компаниям по демпферу 282,2 млрд рублей.

Демпферный механизм на нефтепродукты действует в России с 2019 года. Он рассчитывается по разнице между экспортной стоимостью топлива и индикативной внутренней ценой (обозначена законодательно). Если эта разница положительная, а экспорт становится выгоднее поставок на внутренний рынок, то государство платит нефтяным компаниям, если разница отрицательная - нефтяники платят в бюджет.