Число физлиц с брокерскими счетами на Мосбирже в январе выросло на 555 тыс., до 23,5 млн

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Количество физлиц, имеющих брокерские счета на "Московской бирже", в январе 2023 года увеличилось на 555,4 тыс., до 23,5 млн человек, сообщается в пресс-релизе биржи.

Физлица в январе увеличили количество открытых счетов на 1,2 млн, до 39,6 млн счетов.

Сделки на фондовом рынке в январе совершили 2,3 млн человек против 2,2 млн человек в декабре.

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в январе увеличилось на 21 тыс., до 5,2 млн. Оборот по ИИС в январе составил 1,7 трлн рублей.

Показатели операций физлиц на фондовом рынке "Московской биржи" в январе 2023 г. и декабре 2022 г.:

Январь Декабрь Кол-во физлиц, имеющих брокерские счета 23,5 млн 22,9 млн Кол-во физлиц, совершивших в течение месяца сделки на фондовом рынке 2,3 млн 2,2 млн Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями 80,4% 76,0% Доля частных инвесторов в объеме торгов облигациями 28,5% 26,3% Доля частных инвесторов на спот-рынке валюты 21,3% 28,2% Доля частных инвесторов на срочном рынке 71,4% 66,0% Кол-во открытых ИИС на конец месяца 5,2 млн 5,2 млн Оборот по ИИС с начала года 1,7 трлн руб. 1,7 трлн руб. Доля операций с акциями в обороте по ИИС 80,4% 87,6% Доля операций с облигациями в обороте по ИИС 8,8% 4,9% Доля операций с биржевыми фондами в обороте по ИИС 10,9% 7,4%

В январе 2023 года самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (26,6% и 7,1% соответственно), акции "Газпрома" (22,5%), "ЛУКОЙЛа" (10,4%), "Норникеля" (9,6%), "Яндекса" (5,4%), "Роснефти" (5,3%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (5,1%), акции "НОВАТЭКа" (4,2%) и "МТС"(3,8%).

В топ-10 российских биржевых фондов в портфелях частных инвесторов входят: фонд инвестиций в акции, золото, денежные средства, краткосрочные и долгосрочные облигации TRUR (20,1%), в активы денежного рынка LQDT (19,8%), фонд на Индекс МосБиржи полной доходности "брутто" EQMX (9,1%), фонд инвестиций в золото GOLD (8,1%), в российские акции SBMX (8,1%), в активы денежного рынка AKMM (7,6%), в американские акции, облигации, денежные средства и золото TUSD (7,4%), в акции крупных публичных компаний России TMOS (6,8%), фонд на индекс S&P 500 Total Return Index TSPX (6,7%), фонд инвестиций в золото TGLD (6,3%).