Число физлиц с брокерскими счетами на Мосбирже в январе выросло на 555 тыс., до 23,5 млн
Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Количество физлиц, имеющих брокерские счета на "Московской бирже", в январе 2023 года увеличилось на 555,4 тыс., до 23,5 млн человек, сообщается в пресс-релизе биржи.
Физлица в январе увеличили количество открытых счетов на 1,2 млн, до 39,6 млн счетов.
Сделки на фондовом рынке в январе совершили 2,3 млн человек против 2,2 млн человек в декабре.
Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в январе увеличилось на 21 тыс., до 5,2 млн. Оборот по ИИС в январе составил 1,7 трлн рублей.
Показатели операций физлиц на фондовом рынке "Московской биржи" в январе 2023 г. и декабре 2022 г.:
|Январь
|Декабрь
|Кол-во физлиц, имеющих брокерские счета
|23,5 млн
|22,9 млн
|Кол-во физлиц, совершивших в течение месяца сделки на фондовом рынке
|2,3 млн
|2,2 млн
|Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями
|80,4%
|76,0%
|Доля частных инвесторов в объеме торгов облигациями
|28,5%
|26,3%
|Доля частных инвесторов на спот-рынке валюты
|21,3%
|28,2%
|Доля частных инвесторов на срочном рынке
|71,4%
|66,0%
|Кол-во открытых ИИС на конец месяца
|5,2 млн
|5,2 млн
|Оборот по ИИС с начала года
|1,7 трлн руб.
|1,7 трлн руб.
|Доля операций с акциями в обороте по ИИС
|80,4%
|87,6%
|Доля операций с облигациями в обороте по ИИС
|8,8%
|4,9%
|Доля операций с биржевыми фондами в обороте по ИИС
|10,9%
|7,4%
В январе 2023 года самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (26,6% и 7,1% соответственно), акции "Газпрома" (22,5%), "ЛУКОЙЛа" (10,4%), "Норникеля" (9,6%), "Яндекса" (5,4%), "Роснефти" (5,3%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (5,1%), акции "НОВАТЭКа" (4,2%) и "МТС"(3,8%).
В топ-10 российских биржевых фондов в портфелях частных инвесторов входят: фонд инвестиций в акции, золото, денежные средства, краткосрочные и долгосрочные облигации TRUR (20,1%), в активы денежного рынка LQDT (19,8%), фонд на Индекс МосБиржи полной доходности "брутто" EQMX (9,1%), фонд инвестиций в золото GOLD (8,1%), в российские акции SBMX (8,1%), в активы денежного рынка AKMM (7,6%), в американские акции, облигации, денежные средства и золото TUSD (7,4%), в акции крупных публичных компаний России TMOS (6,8%), фонд на индекс S&P 500 Total Return Index TSPX (6,7%), фонд инвестиций в золото TGLD (6,3%).