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Мосбиржа начинает расчет индексов корпоративных облигаций с оценками рейтинговых агентств РФ

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - "Московская биржа" с 6 февраля расширяет линейку индексов корпоративных облигаций, для оценки кредитного качества которых используются кредитные рейтинги, присвоенные российскими рейтинговыми агентствами. С 3 апреля биржа прекращает расчет индексов корпоративных и муниципальных облигаций, для оценки кредитного качества которых используются рейтинги, присвоенные международными рейтинговыми агентствами. Об этом сообщается в пресс-релизе Мосбиржи.

В частности, в понедельник начинается расчет следующих дополнительных индикаторов:

- индексы для двух новых рейтинговых групп – группе индексов, включающей выпуски корпоративных облигаций с максимальным присвоенным рейтингом от A- до AA+ по национальной рейтинговой шкале, и группе индексов, включающей выпуски корпоративных облигаций с максимальным присвоенным рейтингом от AA- до AAA (в рамках этих рейтинговых групп рассчитываются дополнительные индексы, сегментированные по дюрации на срок 1-3 года и 3-5 лет);

- индекс корпоративных облигаций, включающий выпуски облигаций с максимальным уровнем присвоенного кредитного рейтинга от B- до BBB+ по национальной рейтинговой шкале;

- индекс, включающий выпуски корпоративных облигаций с максимальным уровнем присвоенного кредитного рейтинга от BB+ до BBB+;

- индекс, включающий выпуски корпоративных облигаций с максимальным уровнем присвоенного кредитного рейтинга от B- до BB.

Московская биржа
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