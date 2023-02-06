РЖД в январе сократили перевозки черных металлов на 7,4%, экспорт упал на 25,3%

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Перевозки черных металлов по сети РЖД в январе 2023 года сократились на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года - до 6,8 млн тонн, говорится в материалах РЖД, с которыми ознакомился "Интерфакс".

При этом внутренние перевозки черных металлов составили 4,3 млн тонн, что на 4,4% выше показателя января прошлого года. Международные перевозки упали на 22,8% - до 2,5 млн тонн, в том числе перевозки через порты сократились на 28,6% (до 1,6 млн тонн), через погранпереходы - на 10,1% (до 895,6 тыс. тонн).

Импорт черных металлов в РФ в январе понизился на 11,1% – до 297,4 тыс. тонн, а экспорт упал на 25,3%, до 2,02 млн тонн.

Перевозки угля в январе сократились на 5,1% – до 33,4 млн тонн. Внутренние перевозки уменьшились на 4,9%, до 14,1 млн тонн, международные – упали на 5,3%, составив 19,3 млн тонн. Импорт угля понизился на 12%, до 1,9 млн тонн, экспорт – на 4,7%, до 16,5 млн тонн.

Перевозки кокса упали в прошлом году на 5,8% - до 931,8 тыс. тонн. Внутренние перевозки увеличились на 0,6%, составив 667,6 тыс. тонн. Международные перевозки понизились на 18,9%, до 264,2 тыс. тонн. Импорт кокса вырос на 0,7%, до 0,1 тыс. тонн, экспорт – сократился на 17%, до 258,9 тыс. тонн.