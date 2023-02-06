Курс доллара поднялся выше 71 рубля впервые с 9 января

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США ускорил темпы роста, евро продолжает заметно дешеветь на Московской бирже в понедельник вечером. При этом доллар поднялся выше 71 руб./$1 впервые с 9 января, а активность рынка несколько возросла после старта торговой сессии на биржах США.

Курс доллара в 18:12 составил 71,01 руб./$1, поднявшись на 41 копейку к уровню закрытия предыдущего дня. При этом евро торговался на отметке 76,26 руб./EUR1 – минус 64 копейки к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 6,3 копейки - до 73,37 рубля.

"Российская валюта в понедельник преодолела уровень 71 руб. по отношению к доллару. На валютном рынке сохраняется нервозность. Совет ЕС утвердил "потолок" цен на топливо из России на уровне $100 за баррель, а на продукцию с низкой добавленной стоимостью – на уровне $45 за баррель. Со вторника Минфин РФ увеличит объем продаж валюты в рамках бюджетного правила. Ежедневный объем продажи составит эквивалент 8,9 млрд рублей. Данный фактор может оказать поддержку рублю. Объем продажи валюты вырастет более чем в 2 раза по сравнению с текущим периодом. Значимым событием для рубля на неделе станет заседание Банка России и решение по ключевой процентной ставке. В то же время не исключено, что регулятор может несколько ужесточить денежно-кредитную политику на фоне более проинфляционного, чем ожидалось ранее, бюджета в декабре 2022 г. - январе 2023 г. Ожидается, что в 2023 г. при реализации инфляционных рисков ЦБ может повысить ключевую ставку до 8,0-8,5%", - рассказывает портфельный управляющий УК "Первая" София Кирсанова.