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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

"НОВАТЭК" подписал меморандум с индийской Deepak о поставках СПГ и низкоуглеродного аммиака

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "НОВАТЭК" и Deepak Fertilisers and Petrochemicals Corporation Ltd подписали необязывающий Меморандум о взаимопонимании в сфере поставок СПГ и низкоуглеродного аммиака, сообщила российская компания.

Документ подписан в понедельник в рамках Индийской энергетической недели.

Меморандум предусматривает поставки СПГ в адрес Deepak Fertilisers на спотовой и долгосрочной основе, включая поставки с проекта "Арктик СПГ 2".

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Стороны также намерены сотрудничать по реализации долгосрочных поставок низкоуглеродного водорода и аммиака, произведенных с использованием технологий улавливания и подземного хранения углекислого газа, крэкинга и возобновляемых источников энергии на перспективном газохимическом комплексе "НОВАТЭКа" на Ямале. Предпроектные исследования (pre-FEED) по газохимическому комплексу были завершены в 2022 году.

"Взаимовыгодное сотрудничество между нашими странами в энергетической сфере активно развивается, и подписанный меморандум внесет вклад в его дальнейшее укрепление", - отметил председатель правления "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон, слова которого приводятся в сообщении.

"Высококачественная низкозатратная ресурсная база, современные технологические и логистические решения позволяют "НОВАТЭКу" поставлять конкурентоспособный СПГ с минимальным углеродным следом на энергетический рынок Индии, являющийся одним из наиболее быстро растущих в мире. Сотрудничество в области низкоуглеродных водорода и аммиака, которые мы планируем производить в рамках единого кластера с СПГ, будет способствовать экономическому развитию региона, а также решению актуальных экологических и климатических проблем", - добавил он.

НОВАТЭК Deepak
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