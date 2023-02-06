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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Bank of America улучшил прогноз роста мировой экономики до 2,5% в 2023 году

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Аналитики Bank of America улучшили прогноз роста мировой экономики в 2023 году до 2,5% с ожидавшихся в декабре 2,2%.

Это обусловлено ожиданиями быстрого восстановления Китая, отложенной рецессии в США и вероятности того, что Европа избежит экономического спада, сообщает MT Newswires. Также в число позитивных факторов входят улучшения в цепочках поставок, относительно мягкая реакция рынков на агрессивное повышение ставок центральными банками и отсутствие новых серьезных потрясений.

В 2024 году эксперты прогнозируют подъем глобальной экономики примерно на 3%.

"Несмотря на все разговоры о рисках рецессии, мировая экономика никак не хочет падать, - говорится в сообщении банка. - Однако суть остается прежней: никакой глобальной рецессии, но слабый рост в этом и следующем году".

Подъем ВВП Китая в 2023 году, как ожидается, ускорится до 5,5%.

Начало рецессии в США аналитики BofA перенесли на второй квартал, а всего она продлится три квартала. По их прогнозам, ВВП страны в текущем году увеличится на 0,7%, в 2024 году - на 0,3%.

Европейская экономика продемонстрирует повышение на 0,4% в 2023 году и на 0,9% в следующем году, полагают в банке.

Bank of America
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