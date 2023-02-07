Рубль на старте торгов слабо изменился к доллару и юаню на фоне улучшения внешних факторов

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США и юань меняются незначительно на Московской бирже на старте торгов во вторник, рубль демонстрирует слабые колебания с учетом наметившейся стабилизации на мировых рынках.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 71,0525 руб./$1 (+10,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 45,34 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1,5 коп. - до 10,434 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", узкий диапазон изменений валютного курса рубля обусловлен спокойствием рынка. На старте торгов наблюдается повышение интереса большинства инвесторов к рисковым активам на глобальном рынке. В понедельник в Азии преобладало снижение рынков акций. Нефтяной рынок предпринимает попытки восстановления позиций, утраченных с начала недели.

Трейдеры находятся в ожидании новых сигналов от председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, который выступит в Экономическом клубе Вашингтона во вторник. Глава ЕЦБ Кристин Лагард на прошлой неделе заявила, что в марте рынкам следует ждать еще одного повышения ставки на 50 б.п. Руководитель ФРС Джером Пауэлл отметил, что не ожидает снижения ставок ФРС в 2023 году в случае, если экономические показатели будут соответствовать прогнозам. Между тем он сказал, что финансовые условия существенно ужесточились за прошедший год, и впервые признал, что "дезинфляционный процесс начался".

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $81,74 за баррель, что на 0,93% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $74,87 за баррель, что на 1,03% выше итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном демонстрируют позитивный настрой в ходе утренних торгов во вторник: китайский CSI300 увеличился на 0,34%, японский Nikkei 225 растет на 0,08%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,84 %, южнокорейский Kospi - на 0,55%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавил 0,19 %.

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в понедельник, инвесторы продолжали оценивать обнародованные на прошлой неделе данные по рынку труда США. Как стало известно в минувшую пятницу, количество рабочих мест в экономике США в январе увеличилось на 517 тысяч. Результат оказался существенно выше прогнозов аналитиков, в среднем ожидавших роста показателя в пределах 190 тысяч.

При этом безработица в США в декабре упала до 3,4% с 3,5% в предыдущий месяц. Это тоже стало неожиданностью для аналитиков, которые предполагали повышение показателя до 3,6%.