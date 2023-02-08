Рубль почти стабилен к доллару и юаню на старте торгов

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США и юань едва ощутимо растут на Московской бирже на старте торгов в среду, рубль не продемонстрировал ярко выраженной динамики из-за отсутствия четких сигналов с мировых рынков.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 71,22 руб./$1 (+7,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 33,01 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,8 коп. - до 10,46 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта меняется слабо на фоне рыночной безыдейности. На старте торгов наблюдается "вялая" динамика мировых рынков капитала. Нефтяные котировки перешли "в режим ожидания" после уверенного роста по итогам вторника.

Инвесторы взвешивают долю оптимизма в выступлении главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, пытаясь спрогнозировать риски дальнейшего повышения ставок ФРС.

Реакция рубля на продажу валюты в рамках нового бюджетного правила пока нейтральна. Минфин РФ с 7 февраля по 6 марта планирует направить в рамках бюджетного правила средства объемом 160,2 млрд рублей.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 по Москве составила $83,63 за баррель, что всего на 0,07% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $77,23 за баррель, что на 0,12% выше итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе утренних торгов в понедельник меняются разнонаправленно: китайский CSI300 почти не меняется, прибавив всего 0,01%, японский Nikkei 225 снижается на 0,39%, гонконгский Hang Seng повысился на 0,27%, южнокорейский Kospi вырос на 1,33%, австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился на 0,3%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 практически стабилен, снижение составило 0,01%.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник уверенным подъемом после первоначального снижения, трейдеры в том числе оценивали заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Пауэлл в ходе выступления в экономическом клубе в Вашингтоне повторил ранее сказанные слова о том, что "дезинфляционный процесс начался". В то же время он отметил, что удивительная крепость рынка труда США объясняет то, почему ФРС считает, что для снижения темпов роста потребительских цен может потребоваться продолжительное время.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик (не имеет права голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке в этом году) ранее сказал, что ФРС, вероятно, придется поднять базовую процентную ставку выше, чем ожидалось ранее, поскольку сильные данные по американскому рынку труда показали, что экономическая активность в США замедляется слабо.

Глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари также считает, что активный рост числа рабочих мест в американской экономике в январе указал на то, что ФРС предстоит еще немало работы по замедлению инфляции. Ключевая ставка может достичь примерно 5,4% по сравнению с текущим уровнем в 4,5-4,75%, заявил Кашкари, в этом году являющийся голосующим членом FOMC.