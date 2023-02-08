Въездной турпоток в Индию после пандемии коронавируса вырос вчетверо

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Индию в 2022 году посетили почти 6,9 млн иностранных туристов, это в четыре раза больше, чем за последние два года пандемии коронавируса, пишет Hindustan Times, ссылаясь на заявление министра туризма Гангапурама Кишана Редди.

Чиновник считает, что рост турпотока означает, что отрасль продвигается в правильном направлении для достижения устойчивого туризма.

По словам Редди, его ведомство в 2023 году сделает акцент на въездной туризм и запустит промо-акцию "Посетите Индию-2023".

"У нас есть 40 объектов, входящих в список наследия ЮНЕСКО, и мы ежегодно отмечаем более 1000 фестивалей", - уточнил министр.

Он также отметил, что за последние восемь лет в стране была построена обширная туристическая инфраструктура, и теперь власти хотят переосмыслить подход к туризму.

"Для обеспечения цифровизации туристического сектора разрабатывается "Национальная миссия по туризму". На первом этапе министерство создало национальную интегрированную базу данных индустрии гостеприимства, которая должна упросить работу бизнеса", - пишет газета.

Также власти Индии планируют развивать приключенческий туризм, экотуризм и другие направления.

По данным Погранслужбы ФСБ, в 2022 году Индию посетили 35,5 тысячи россиян, большая часть из них приехала в октябре-декабре.