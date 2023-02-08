Россия в 2022 году снизила производство полимеров на 7,3% до 10,33 млн тонн

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В 2022 году производство полимеров в России составило 10,326 млн тонн, что на 7,3% меньше, чем в 2021 году, говорится в материалах Росстата.

В декабре выпуск этой продукции сократился на 0,8% к ноябрю 2022 года и на 12,4% к декабрю 2021 года, до 870 тысяч тонн.

Годовой объем производства полиэтилена снизился на 0,3%, до 3,488 млн тонн. В декабре предприятия произвели 309 тысяч тонн (+0,8% к ноябрю 2022 года, -5,3% к декабрю 2021 года).

Производство полистирола в 2022 году сократилось на 1,9%, до 579 тысяч тонн, из них в декабре выпущено 47,1 тысячи тонн (-4,7% к ноябрю и -8% к декабрю 2021 года).

Выпуск поливинилхлорида за прошедший год снизился на 11,8%, до 970 тысяч тонн. Декабрьский объем производства - 75,7 тысячи тонн, что на 5,4% выше, чем в ноябре, но на 21,1% уступает декабрю 2021 года.

В минувшем году снизилось и производство синтетических каучуков - на 12%, до 1,511 млн тонн. Декабрьское сокращение по отношению к ноябрю достигло 20,2%, а к декабрю 2021 года - 29,2%, за месяц было произведено 106 тысяч тонн.

Выпуск лакокрасочных материалов на основе полимеров составил 1,446 млн тонн, что на 3,4% меньше, чем годом ранее. За последний месяц года предприятия страны выпустили 105 тысяч тонн, что на 2,4% меньше ноябрьского показателя, но на 0,8% больше показателя декабря 2021 года.

Производство шин и покрышек для легковых автомобилей составило 34,5 млн штук, что на 27% меньше, чем в 2021 году. В декабре было выпущено 1,9 млн штук, что на 24,7% меньше, чем в ноябре, и вдвое меньше, чем в декабре 2021 года.

Выпуск шин и покрышек для автобусов, троллейбусов и грузового автотранспорта в 2022 году просело на 14,9%, до 6,33 млн штук. Из них в декабре произведено 413 тысяч штук (-13,8% к ноябрю и -31,6% к декабрю 2021 года).

Производство шин и покрышек для сельхозтехники также уменьшилось на 33,9%, до 1,34 млн штук. В последнем месяце года было выпущено 55,2 тысячи штук, что на 37,9% ниже ноябрьского показателя и втрое уступает декабрю 2021 года.