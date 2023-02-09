Минстрой отметил нехватку денег на решение проблем обманутых дольщиков

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - На решение проблемы обманутых дольщиков в 2023 году наблюдается дефицит бюджета, рассказал замглавы Минстроя Никита Стасишин. Он отметил это на заседании комиссии в сфере жилищной политики Общественного совета при министерстве.

"Важно отметит работу по восстановлению прав граждан, обманутых дольщиков. Она идет, хотя у нас сегодня есть дефицит бюджетных средств на решение этого вопроса в 2023 году по накопившейся проблеме", - сказал замминистра.

Он напомнил, что решение проблемы дольщиков делится на две части. Первая - это то, что идет через федеральные и региональные фонды. Вторая - реализация дорожных карт регионов.

"Да и вообще, решение вопросов обманутых дольщиков - это прямая ответственность губернаторов, это их KPI. Мы чем можем помогаем, дополнительные средства мы также стараемся предусмотреть", - заверил Стасишин.

Ранее сообщалось, что реестр жилых долгостроев в России в 2022 году сократился фактически вдвое - на 13 15 объектов. На 1 января 2022 года к числу проблемных относились 2,5 тысячи долгостроев, а по данным на 1 января 2023 года - 1,2 тысячи.