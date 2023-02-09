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Калужская "Автоэлектроника" начнет выпуск электроусилителей руля для "АвтоВАЗа"

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - АО "Калужский завод электронных изделий" ("Автоэлектроника") готовит производство для серийного выпуска разработанного на предприятии электроусилителя руля для Lada Vesta, сообщила пресс-служба.

Запуск серийного производства намечен на осень 2023 года.

Опытный образец электроусилителя направлен на "АвтоВАЗ", где он будет использован для отладки технологической сборки на конвейере.

По данным пресс-службы "Автоэлектроники", в настоящее время компания является единственным разработчиком, производителем и поставщиком электроусилителей для отечественных автомобилей.

АО "Калужский завод электронных изделий" специализируется на выпуске электронных автокомпонентов и систем для крупнейших производителей автомобилей России и ближнего зарубежья. Предприятие разрабатывает электромеханические усилители руля, цифровые тахографы, датчики давления, скорости, фаз, коленвала, системы отопления салона, электрооборудование пусковых, подогревательных, отопительных устройств, элементы управления, регуляторы напряжения и реле, другую продукцию.

Калужский завод электронных изделий Автоэлектроника АвтоВАЗ Lada Vesta
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