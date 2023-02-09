Совещание с министерствами и бизнесом по беспилотным авиасистемам пройдет весной

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Совещание по развитию беспилотных авиасистем в РФ состоится весной, сообщил президент Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) в четверг.

"Прошу агентство оказать необходимую экспертную поддержку субъектам федерации как в части формирования спроса на беспилотники, так и создания на местах современной инфраструктуры для их широкого использования. Весной обсудим результаты всей большой совместной работы на специальном совещании - пригласим представителей министерств, ведомств, компаний, которые работают в этой области", - сказал Путин.

По его словам, правительство в ближайшее время должно сформировать нацпроект по развитию беспилотных технологий, "смысл которого - обеспечить возможности для широкой эксплуатации дронов и, что крайне важно, высокий уровень локализации их производства". "Беспилотные системы - настоящий катализатор так называемых сквозных технологий в таких областях, как навигация, связь, системы накопления энергии, новые материалы, искусственный интеллект, двигателестроение, микро- и радиоэлектроника", - добавил президент.

Он поручил сформировать систему обучения кадров для развития беспилотной авиации, проработать вопрос создания международных программ подготовки специалистов для высокотехнологичных отраслей.