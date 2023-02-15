Выручка "Яндекса" в IV квартале выросла почти в 1,5 раза до 164,8 млрд рублей

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Выручка компании "Яндекс" по US GAAP в IV квартале 2022 года выросла на 49% и составила 164,8 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

В частности, доходы сегмента "Поиск и портал" выросли на 47% год к году, до 69,7 млрд рублей. На 31 декабря это направление приносит "Яндексу" 39% от общей выручки.

Скорректированная EBITDA увеличилась в 1,8 раза, до 17,2 млрд рублей. Рентабельность по скорректированной EBITDA составила 10,4% против 8,8% по итогам 2021 года.

Показатели выручки и скорректированной EBITDA оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса": опрошенные аналитики ожидали общую выручку "Яндекса" в отчетном периоде на уровне 154,7 млрд рублей, скорректированную EBITDA - 14,7 млрд рублей.

Консолидированная выручка "Яндекса" по итогам 2022 года составила 521,7 млрд рублей, увеличившись год к году на 46%.

За счет роста финпоказателей "Яндекс" направил в течение года 18,5 млрд рублей на дополнительные выплаты сотрудникам, включая компенсацию за потерю опционов за год и единовременную выплату в марте прошлого года.

Компания не стала давать прогноз по выручке на 2023 год, сославшись на макроэкономическую и геополитическую неопределенности.

Остаток денежных средств на конец IV квартала составил 83,3 млрд рублей ($1,18 млрд).

В IV квартале "Яндекс" получил чистую прибыль в размере 7,06 млрд рублей против убытка в 2,7 млрд рублей в октябре-декабре 2021 года. В свою очередь, скорр. чистая прибыль в отчетном периоде снизилась в 3,5 раза, до 747 млн рублей.

GMV (оборот) сегмента "Райдтех" (включает такси-сервисы, каршеринг и аренду самокатов) в отчетном периоде увеличился на 25% и составил 218,4 млрд рублей. GMV e-commerce вырос в 1,9 раза, до 112,1 млрд рублей, а оборот остальных O2O-сервисов - в 1,6 раза, до 66,7 млрд рублей.

Отрицательная скорректированная EBITDA всего бизнес-юнита, включающего e-commerce, райдтех и доставку, составила 10,6 млрд рублей против 7,3 млрд рублей годом ранее. Рост убытка по показателю объясняется консолидацией Delivery Club, а также масштабированием бизнеса e-commerce.

Среднее ежемесячное число пользователей "Яндекс Go" составляет 40,2 млн. В среднем за месяц пользователи совершают около 8 поездок. 30% поездок приходится на зарубежный сегмент сервиса по заказу такси "Яндекса".

Число подписчиков сервиса "Яндекс.Плюс" выросло год к году в 1,7 раза и достигло 19,3 млн.

Общая поисковая доля "Яндекса" на российском рынке в IV квартале выросла до 62,6% с 60,2% годом ранее (по данным "Яндекс.Радар"). Поисковая доля на Android увеличилась до 62% с 59,2%, на iOS - до 48% с 44%.

Выручка "Яндекса" по сегментам в IV квартале 2022г, млн руб.:

IV квартал 2021 IV квартал 2022 Изменение Поиск и портал* 47 258 69 680 47 % Электронная коммерция, Райдтех и Доставка ** 52 590 85 732 63 % Плюс и развлекательные сервисы*** 6 517 11 984 84 % Сервисы объявлений**** 2 553 3 938 54 % Прочие бизнес-юниты и инициативы***** 8 685 17 604 103 % Внутрисегментные расчеты 117 603 188 938 61 % Общая выручка 110 328 164 778 49 %

* - "Поиск и портал" включает широкий спектр сервисов "Яндекса" в России, Белоруссии и Казахстане

** - Структура сегмента включает сервисы O2O: заказ такси в РФ, СНГ и ряде стран мира, "Яндекс Драйв", "ЯндексМаркет" фудтех-направление, включая Delivery Club, и "Яндекс Доставку"

*** - "КиноПоиск", "Яндекс Музыка", "Яндекс Афиша", продюсерский центр "Яндекс Студия" и сервис подписки "Яндекс Плюс"

**** - Авто.ру, "Яндекс Недвижимость", "Яндекс Аренда" и "Яндекс Путешествия"

***** - направление разработки беспилотных автомобилей (Yandex SDG), Yandex Cloud, "Яндекс Образование", устройства, финтех, "Яндекс Толока" и другие эксперименты